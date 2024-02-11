Их должны знать все: 6 украинок, вписавших свое имя в историю науки даже несмотря на репрессии 'советов'

11 февраля отмечают Международный день женщин и девушек в науке. Согласно статистике ЮНЕСКО, доля женщин в научном мире достаточно низкая – всего 30%. Данные, собранные в украинской ученой среде, более прогрессивны. Украина занимает 12 место из 41 европейской страны с одним из самых высоких показателей женщин среди всех ученых – 45%.

Многие украинские исследовательницы оказали значительное влияние на мировую науку. Ukraine Now рассказывает об украинках, вписавших свое имя в историю науки даже несмотря на репрессии "советов".

Валентина Радзимовская (13 октября 1886 – 22 декабря 1953)

Валентина Радзимовская была известным биологом и основательницей украинской школы физиологов и биохимиков. Она окончила медицинский факультет Киевского университета, а затем стала профессором Киевского медицинского института (ныне Национальный медицинский университет имени Богомольца). Радзимовскую не обошли советские репрессии. Проявляя активную проукраинскую позицию, она входила в Лубенский гимназиальный кружок Революционной украинской партии и Киевского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко. В сентябре 1929 года Радзимовска была арестована по сфабрикованному обвинению "в участии в украинской подпольной контрреволюционной организации – Союзе освобождения Украины". Репрессии и аресты не помешали ей опубликовать около 70 работ по биохимии, патофизиологии, психоневрологии и педиатрии. Она занималась также исследованием туберкулеза и их лечение у детей. После Второй мировой ученая переехала в США.

Нина Мороженко (13 марта 1928 – 10 июля 2009)

Будучи астрономом, гелиофизиком, доктором физико-математических наук, Нина всю свою жизнь посвятила изучению строения Солнца и космических процессов, влияющих на большинство сфер человеческой деятельности. Ее исследования о солнечных протуберантах были одними из первых в мире. Они проложили путь для многих других исследователей в разных странах. 30 лет своей жизни, с 1958 по 1988 год, Мороженко посвятила работе в Главной астрофизической обсерватории АН УССР.

Екатерина Ющенко (8 декабря 1919 – 15 августа 2001)

Научный путь Екатерина начала в 1946 году во Львовском филиале киевского Института математики АН УССР, где получила важные результаты в области теории вероятности. Ей удалось доказать теорему о законах многомерных устойчивых динамических распределений. Результаты ее кандидатской диссертации стали классическими в квантовой механике. Екатерина Ющенко была ученой по компьютерным и информационным исследованиям. Она разработала адресный язык программирования – основу для большинства приложений, которыми мы сейчас пользуемся. Ющенко принадлежала к группе ученых, управлявших первым компьютером в континентальной Европе, разработанным в 1950-х годах.

Нина Вирченко (родилась 5 мая 1930 года)

Нина Вирченко – признанный эксперт в математике, член математических обществ в разных странах. В 1948 году в возрасте 18 лет ее приговорили к 10 годам лагерей – за "украинский национализм". Была реабилитирована в 1954 году, защитила кандидатскую и докторскую диссертацию. Вернувшись после ссылки по сфабрикованным обвинениям, Нина работала и продолжала обучение, несмотря на постоянные обыски и допросы госбезопасности, которые продолжались вплоть до 1990 года. Надежда Вирченко написала более 500 научных работ, переведенных на многие языки мира. Ее широкие научные интересы включают в себя теорию смешанных краевых задач, обобщенные аналитические функции, интегральные преобразования, сингулярные дифференциальные уравнения с частными производными, специальные функции, исторические и математические методы и т.д.

Марина Вязовская (родилась 2 декабря 1984)

Известная украинская ученая работает в Швейцарском федеральном технологическом институте, ранее занималась научными исследованиями в Берлинской математической школе и Берлинском университете Гумбольдта. В 2016 году она получила престижную награду, Премию Салема, которую каждый год вручают молодым исследователям за выдающийся вклад в науку. Эту награду Марина получила за прорывную работу по созданию самых плотных шаровых упаковок 8 и 24 размеров с помощью модульных форм. Марина решила проблему, над которой другие ученые работали 400 лет. Марина Вязовская – вторая женщина в истории, получившая Медаль Филдса (2022) за "элегантное решение части 18-й проблемы Гильберта – задачи упаковки шаров в 8-мерном пространстве".

Ольга Броварец (10 октября 1986 – 14 июля 2022)

Жизнь талантливой украинской ученой оборвалась очень рано. Ольга снискала славу благодаря своим работам в области биофизики. Ее открытие проливают свет на механизмы развития рака и других заболеваний, вызванных мутациями. Например, в 2017 году она нашла способ, каким парам хромосом с мутациями удается "обмануть" ДНК и интегрироваться в вызывающую рак спираль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти самых известных ученых мира, внесших вклад в развитие науки и общую историю человечества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.