Государства будут разрушены, будет процветать расизм и новые пандемии: футуролог напугал прогнозом на будущее человечества

Пока человечество обеспокоено, какую угрозу может нести в себе стремительно развивающийся искусственный интеллект, футурологи призывают не забывать о других опасностях. В частности, о тех, которые способны уничтожить Землю со всем живым на ней.

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О таких вызовах рассказал футуролог и специалист в сфере государственной политики, стратегии и новых технологий Ноа Рафорд в подкасте издания Wired под названием Have a Nice Future ("Хорошего будущего"). По его словам, ключевой проблемой остается изменение климата, которое может привести к краху мировой экономики и коллапсу государств.

Искусственный интеллект, по его мнению, может внести в этот процесс свою лепту, уничтожив значительную часть рабочих мест. Однако большей угрозой он называет возникновение новых болезней, которые снова приведут к глобальным пандемиям, как это произошло с Covid-19.

Он рассказал об исследовании американского Института развития, который спрогнозировал 25% вероятность повторения пандемии в течение следующих 10 лет. И 50% вероятность в течение 20 лет. "На самом деле, говоря о пандемии, я очень обеспокоен, я вижу немало свидетельств, исходящих из оттаивающей сибирской тундры, о разнообразных невероятно неприятных вирусах 15000-летней давности, таких как новые штаммы сибирской язвы", – рассказал Рафорд. По его сведениям, в течение 10-20 лет эти штаммы могут оказаться на свободе, причем скорее раньше, чем позже.

Что касается климатических изменений, то Рафорд считает, что точка невозврата уже, вероятно, пройдена и остановить их не удастся. "Возможно, мы сможем уменьшить его последствия, но в конце концов вся наша жизнь и, конечно же, вся жизнь наших детей будет посвящена борьбе с последствиями изменения климата", – считает он.

Согласно прогнозу эксперта, изменение климата сделает заметную часть нашей планеты непригодной для обитания и превратит более миллиарда человек в беженцев из зон климатического бедствия. По мнению Рафорда, это вызовет целый ряд социальных проблем, таких как столкновение на границах, рост расизма и ксенофобии, крушение валют, коллапс электросетей и продовольственные кризисы. Такая миграция будет способствовать новым пандемиям. По всей вероятности, это все приведет к падению существующих государств.

Среди других проблем, которые могут поставить хорошее будущее человечества под угрозу, Рафорд назвал увеличение доли людей с ожирением, рост случаев диабета, алкогольной и наркотической зависимостей.

Вместе с тем одним из главных источников оптимизма Рафорд назвал тот же искусственный интеллект. По его мнению, правильное использование подобных технологий может позволить создать разные революционные бизнесы и открыть новые источники прибыли, которые изменят жизнь человечества.

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