Гигантская ракета Starship готова к полету: где смотреть запуск корабля, который будет курсировать на Луну и Марс

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска анонсировала запуск своего гигантского космического корабля Starship. Он состоится в понедельник, 17 апреля. Данную ракету в будущем планируют использовать для транспортировки людей на Луну и Марс.

Видео дня

Об этом говорится на сайте компании. Запуск произойдет с базы Starbase в техасском Бока-Чика около 15:00 по киевскому времени (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Просмотреть онлайн-трансляцию можно будет за 45 минут до старта. Однако расписание может меняться в зависимости от ситуации. Об изменениях в графике SpaceX будут информировать в соцсетях.

На случай ЧС у инженеров есть 150 минут, чтобы исправить неполадки.

Примечательно, что для 120-метровой Starship это будет первым орбитальным полетом, который займет около 90 минут.

Посадка будет осуществлена в Тихом океане возле Гавайских островов.

Отметим, Starship – это полностью многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, помощи человечеству в возвращении на Луну и путешествиях на Красную планету, а также еще дальше вглубь космоса.

Команда SpaceX уже завершила несколько суборбитальных летных испытаний разгонного блока Starship со Starbase , успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету.

Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь дозвуковую фазу входа, прежде чем повторно зажечь свои двигатели и перевернуться в вертикальную конфигурацию для посадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее SpaceX опубликовала новое видео о предстоящей колонизации Марса. На видео показано, что произойдет когда ракета Starship однажды совершит посадку на Красной планете, а люди построят там жилье.

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