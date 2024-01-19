Галактику Млечный Путь нельзя увидеть полностью: как ученые узнали, как она выглядит

Млечный путь – это одна из миллиардов галактик во Вселенной, которую уже многие годы исследуют ученые. С поверхности Земли она выглядит как туманная полоса в небе, но на самом деле Млечный Путь имеет бесчисленное количество ярких звезд.

Видео дня

Издание Space.com опубликовало исследования ученых по этому поводу. В середине 1700-х годов философ Иммануил Кант написал, что Млечный Путь – это вращающийся диск звезд, в котором находится наша планета.

Лишь в начале 1900-х годов ученые стали уделять достаточно внимания изучению космоса. Наблюдение за Вселенной помогло составить воедино то, как выглядит наша галактика.

Большинство спиральных галактик имеют в центре бар, от концов которого ответвляются спиральные рукава. В рукавах содержится значительная часть пыли и газа и много рассеянных звездных скоплений. Поэтому ученые предположили, что наша галактика имеет те же особенности.

Но составить карту Млечного Пути очень сложно, потому что он велик – примерно 100 000 световых лет в самой широкой точке, а внутри находится от 100 до 400 миллиардов звезд, бесчисленное количество планет, черных дыр и прочее.

Исследование даже небольших частей нуждается в огромном количестве ресурсов и оборудования.

Космическая пыль также мешает исследованию, потому что она тускнеет и рассеивает свет. С этой задачей даже не справляются самые мощные телескопы в мире.

Чтобы составить карту Млечного Пути, исследователи используют много видов наблюдений и сочетают их со сравнениями с другими галактиками и теоретическим моделированием.

Благодаря шаровым звездным скоплениям, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути, ученые определили, что этот центр находится на расстоянии примерно 25 000 световых лет от нас. Также они выяснили, что ядро имеет овальную форму и поэтому галактика называется спиральной.

Уже 11 лет в космосе работает телескоп Gaia, составляющий каталог звезд Млечного Пути. Ученые составили список из почти 2 миллиардов звезд, но это только 1% всех космических тел.

Благодаря этой информации, исследователи определили, что Млечный Путь имеет два главных спиральных рукава, и эти рукава закреплены в ядре. Но считается, что существует много второстепенных спиральных рукавов.

По словам ученых, любая "карта" Млечного Пути, которую вы можете встретить, является в основном предположением и, вероятно, будет меняться каждые несколько лет по мере усовершенствования методов исследования.

Ранее OBOZ.UA публиковал исследование ученых о гигантской космической структуре, которая нарушает законы космологии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.