Филиппинец собрал самодельный дрон и пролетел на нем рекордные 2,8 км. Видео

Житель Филиппин Кикс Мендиола совершил рекордный полет на электрическом ховерборде над бухтой Субик у берегов острова Лусон. За 7 минут и 22 секунды парень пролетел 2894 метра, побив предыдущий рекорд, установленный во Франции в 2016 году.

Свой дрон Мендиола, который не имеет инженерного образования, построил сам. Около десяти лет он черпал познания из статей и видео в сети, пишет Vice.

По словам парня, дрон, на котором он пролетел над бухтой в начале июля, был создан и настроен за два месяца. Собран он из частей двухместного летающего автомобиля.

Видео дня

Рекорд Мендиолы официально пока не зарегистрирован, так как при полете не присутствовали представители книги Гиннеса.

Но парень все же надеется, что его достижение будет учтено: "У нас есть все данные – GPS, измерения. Все было снято без монтажа, от начала до конца".

Проектом филиппинца заинтересовалась компания Star 8 (Австралия). Парню предложили принять участие в разработке полноценных летающих автомобилей с целью продажи и применения в качестве такси в Австралии, США, ОАЭ.

Совместно со своими спонсорами Мендиола успел разработать несколько новых концептов, выпуск которых пришлось отложить из-за пандемии. Поэтому изобретатель вернулся к своей прошлой разработке и в свободное время занялся сборкой нового ховерборда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студент из Британии разработал беспилотник для спасения тонущих людей. Дрон способен находить того, кто тонет, автоматически развертывая устройство для плавания.