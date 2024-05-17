Это были не рабы: кто и как долго строил древнейшее чудо света на Земле – пирамиды Гизы

Есть много теорий о том, кто построил египетские пирамиды. В этом подозревали большие команды порабощенных евреев и даже жителей "потерянного" города Атлантида или инопланетян.

Но в Египте не нашли никаких археологических остатков, которые можно было бы напрямую связать с еврейским народом, датируемым 4,500 лет назад, когда были построены пирамиды в Гизе. Ни одного намека на первых израильтян в этой стране не нашли и в древних документах, пишет Live Science.

Величественная постройка

Большая пирамида Гизы, старейшая из семи чудес древнего мира и единственная, сохранившаяся до наших дней, была построена как гробница для египетского фараона Хуфу. Точные детали строительства пирамиды остаются тайной, поскольку письменные документы не найдены. Но по некоторым оценкам ее завершение произошло где-то между 2560 годом до н. и 2540 г. до н.

Первоначально пирамида поднималась примерно на 146 метров, что делало ее самым высоким сооружением в мире на протяжении тысячелетий, пока в начале 1300-х годов ее не превзошел английский Линкольнский собор.

Из-за эрозии пирамида сейчас составляет около 138 метров в высоту.

Охватывая площадь 13 акров, массивный монумент был спроектирован таким образом, чтобы выровнять точки компаса, и построен из примерно 2,3 миллиона камней, каждый из которых весит тонну или больше.

Кроме пирамиды Хуфу, в Гизе были построены еще две большие пирамиды для фараонов: одну для его сына Хафры (сначала она имела высоту 143 м), а другую – для сына Хафры Менкаура (66 метров в высоту). Комплекс пирамид Хафри является домом для знаменитой статуи Большого Сфинкса, длина которой составляет 73 метра, а высота – около 20 метров.

На протяжении многих веков все три пирамиды становились мишенями грабителей могил, и большая часть их наружного белого известняка была украдена, возможно, для использования в других строительных проектах.

"Банды" строителей

Считается, что рабочая сила состояла из тысяч квалифицированных торговцев и оплачиваемых рабочих – то есть не рабов. По оценкам, для завершения проекта понадобилось около двух десятилетий. Предполагается, что рабочие создали пандусы, чтобы переместить каменные строительные блоки на место пирамиды.

Сохранившиеся письменные источники, в частности папирусы, найденные в 2013 году в Вади-аль-Джарф на побережье Красного моря в Египте, указывают на то, что большие группы рабочих – иногда их переводят как "банды" – помогали доставлять материалы в Гизу.

Папирусы рассказывают о группе из 200 мужчин во главе с инспектором по имени Мерер. Группа рабочих перевозила известняк на лодках по реке Нил на расстояние около 18 км от Тура до Большой пирамиды, где камень был использован для строительства внешней оболочки памятника.

В прошлом египтологи предполагали, что строители пирамиды в основном состояли из сезонных сельскохозяйственных рабочих, достигших того момента в году, когда сельскохозяйственных работ было мало. Однако, остается выяснить, действительно ли это так.

Согласно папирусам, рабочим давали диету, включавшую финики, овощи, птицу и мясо, говорит Пьер Талле, профессор египтологии из Университета Париж-Сорбонна, который расшифровывает папирусы и является соруководителем нашедшей их команды. Кроме здорового питания, папирусы описывают, что члены рабочей группы регулярно получали текстильные изделия, которые, "вероятно, считались своего рода деньгами в то время", – сказал Талле в интервью Live Science.

Кроме того, "чиновники на высоких должностях, участвовавшие в строительстве пирамид, возможно, получали земельные участки", - сказал Марк Ленер, директор исследовательского института Ancient Egypt Research Associates (AERA), базирующийся в штате Массачусетс.

Исторические записи говорят о том, что в истории Египта в определенные периоды чиновники получали земельные гранты. Однако неизвестно, предоставлялись ли земельные гранты чиновникам, причастным к строительству пирамид.

Команда Ленера раскапывает город в Гизе, в котором жили и посещали некоторые из рабочих, строивших пирамиду Менкаура. Археологи нашли доказательства того, что древние жители этого города выпекали немало хлеба, убивали тысячи животных и варили большое количество пива.

На основе костей животных, найденных на месте раскопок, и учитывая потребности рабочих, археологи подсчитали, что в среднем около 1 800 килограммов животных – включая крупный рогатый скот, овец и коз – убивали ежедневно, чтобы прокормить рабочих.

Местность у реки

Исследовательская группа из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне обнаружила, что пирамиды, вероятно, были построены вдоль давно утраченного древнего рукава реки Нил, который сейчас скрыт под пустыней и сельскохозяйственными угодьями.

"Определение местонахождения фактического рукава реки и наличие данных, показывающих существование водного пути, который можно было использовать для транспортировки более тяжелых блоков, оборудования, людей, всего, что угодно, действительно помогает нам объяснить строительство пирамид", – говорит одна из исследовательниц.

Ученые выяснили, что речной рукав – Ахрамат, что означает "пирамиды" на арабском языке – был примерно 64 км в длину и от 200 до 700 м в ширину.

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