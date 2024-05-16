Это больше, чем компьютер: ученые картографировали крошечный фрагмент мозга и были поражены увиденным

Один кубический миллиметр человеческого мозга хранит больше данных, чем тысячи современных ноутбуков. Таковы результаты исследований специалистов Гарвардского университета и Google.

В ходе исследования ученые создали единственную на сегодняшний день полную трехмерную реконструкцию нейронной схемы человеческого мозга. Результаты работы подробно описаны в Science.

В крохотном кубике мозговой ткани исследователи обнаружили 57 000 нейронов, 230 миллиметров кровеносных сосудов и поражающих 150 миллионов связей между клетками мозга, называемыми синапсами.

Данные, содержащиеся в этом скудном кусочке коры височной доли, составляют потрясающие 1400 терабайт.

Для сравнения среднестатистический пользователь ПК может иметь один терабайт памяти на своем устройстве.

Карта показывает лабиринтную схему соединения каждого нейрона и способы их сопряжения между собой. Исследователи заметили редкую конфигурацию суперсвязанных клеток с одним аксоном (длинным выступающим волокном, которое нейроны используют для передачи сигналов), что образует синапсы с 50 другими. Они также обнаружили, что некоторые аксоны идут странными извилистыми путями, и делают это по неизвестным причинам.

Образец был взят у пациента с эпилепсией, поэтому исследователи не знают, имеют ли эти необычные структуры связь с заболеванием, или это просто случайные неврологические прихоти.

Это главная цель отрасли под названием "коннектомика" – воспроизвести полные нейронные схемы, которые показывают, как триллионы синаптических связей порождают наши мысли, поведение и расстройства мозга. Создание этих карт является сложнейшей задачей, которую исследователи решали почти десять лет в сотрудничестве с экспертами по искусственному интеллекту из Google.

Недавно опубликованная схема коры головного мозга мыши является важной вехой, но это вершина айсберга в исследовании мозга. Чтобы полностью отразить весь мозг мыши с таким высоким разрешением синапсов, потребуется воспроизвести их усилия в 1000 раз.

Это следующая большая цель команды, финансируемой BRAIN Initiative от Национального института здоровья. Они планируют нацелиться на гиппокамп, область мозга, отвечающую за память и участвующую в неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Завершение проекта по нейронным связям во всем мозге мышей и людей может открыть бесчисленные прорывы в науке о мозге и медицине.

Считается, что отражение нейронных цепей мозга будет критически важным для понимания того, как все идет не так в разных состояниях – от аутизма до шизофрении и черепно-мозговых травм.

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