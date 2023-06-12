Если сложить бумагу 42 раза она достигнет Луны: правда или нет

В Интернете распространяется немало удивительных фактов, которые доверчивым пользователям предлагают воспринимать на веру. На проверке таких фактов специалисты по спецэффектам Джейми Гайнеман и Адам Сэвидж сделали себе карьеру, создав шоу "Разрушители мифов". Их слава не дает покоя многим, так что дело проверки фактов из интернета продолжают другие энтузиасты.

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Так на платформе Science Blog профессор астрофизики Итан Сигел решил проверить утверждение о том, что, если бумагу сложить пополам 42 раза, получится стопка, которая достигнет Луны. За основу своих расчетов он взял очевидный факт, что после сборки пополам стопка становится вдвое толще.

"Я не знаю, насколько толстым является лист бумаги, но я знаю, что он достаточно тонкий. Однако, я могу оценить, насколько большие 500 листов. Они около 2 дюймов в высоту, так что, возможно, это около 5 см. Это означает, что одна страница имеет высоту около 0,01 см", – рассчитал учёный.

Затем он сопоставил эту длину с расстоянием от Земли до Луны, которая составляет примерно 384 000 км. В страницах это получается 3,84 страницы, умноженных на 10 в 12 степени. "Итак, вы ожидаете, что вам понадобится много сгибов, чтобы добраться туда, да? А ну, подождите секунду. Когда я начинаю с развернутой страницы (ноль сгибов) она имеет толщину в одну страницу. Когда я сверну страницу один раз, она будет толщиной 2 страницы.Но — и это главное — когда я складываю ее вдвое, выходит не три, а четыре страницы толщиной. Если я сложу ее в третий раз, то увижу, что она имеет толщину 8 страниц. так что если я сложу ее в четвертый раз, она будет иметь толщину 16 страниц, в пятый раз выйдет 32 страницы толщиной и так далее", — объяснил логику расчетов Сигел.

Согласно его данным, сложенная 9 раз бумага уже превысит первоначальную стопку в 500 листов. Когда сгибов будет 20, сложенный таким образом листок будет иметь высоту более 10 километров, что уже выше горы Эверест – наивысшей точки Земли.

"41 сложение доставит меня в место чуть больше, чем на полпути к Луне, а это значит, что 42 сложения — это все, что нужно!", — подытожил ученый. Следовательно, его расчеты доказывают, что любопытный факт оказался еще и правдивым. Более того, он подсчитал, что 94 сгибов бумаги будет достаточно, чтобы сделать стопку величиной с всю видимую Вселенную.

Между тем, он указал, что физически сложить листок бумаги больше, чем в 7-8 раз на самом деле не получится. А этот факт проверили в свое время "Разрушители мифов". Они выяснили, что даже огромный лист размером 51,8 x 67,1 м можно сложить пополам без специальных средств только 8 раз. Даже тоненькую кальку они согнули без труда 8 раз, а с усилиями – 9.

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