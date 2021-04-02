Эксперты назвали способ, как минимизировать риск заражения COVID-19 в помещениях

Снизить риск заражения коронавирусом в плохо вентилируемых помещениях могут помочь измерение уровня углекислого газа, который выдыхает человек, наряду с проветриванием.

Об этом пишет La Repubblica. Издание отмечает, что в Испании сотни ученых и экспертов, среди которых вирусолог Маргарита Дель Валь и профессор университета Сарагосы Хавьер Баллестер, призвали власти использовать измерение CO₂.

Специалисты привели в пример автомобиль, в котором находятся два человека. Согласно проведенным замерам, за 15 минут один человек в таком пространстве человек вдыхает 4% углекислого газа. Если в машине два человека – то 8%. Если один из них заражен коронавирусом, риск подхватить вирус у другого за 30 минут пребывания рядом составляет 30%, в течение часа – 71%. Риск в разы снижается, если открыть окна хотя бы на 5 см.

Ученые подчеркивают, что COVID-19 может циркулировать в замкнутом непроветриваемом помещении на протяжение нескольких часов.

По словам Педро Магальянса де Оливейры из Кембриджского университета, потенциал измерения уровня CO₂ недооценен в борьбе с распространением коронавируса.

При этом, в некоторых испанских регионах уже используют такой метод. Например, в провинции Наварра, где его рекомендуют применять в барах и ресторанах.

В то же время вирусолог Дель Валь обратила внимание, что такой метод может идеально подойти для гостиничного и ресторанного бизнеса, посещение которых сможет стать более безопасным.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной риск заражения коронавирусом резко возрастает из-за аллергии на пыльцу. К такому выводу пришли ученые из Технического университета Мюнхена по результатам исследования, проведенного в январе – апреле 2020 года.