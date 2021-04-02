Експерти назвали спосіб, як мінімізувати ризик зараження COVID-19 у приміщеннях

Знизити ризик зараження коронавірусом у погано вентильованих приміщеннях можуть допомогти вимірювання рівня вуглекислого газу, який видихає людина, разом із провітрюванням.

Про це пише La Repubblica. Видання зазначає, що в Іспанії сотні вчених і експертів, серед яких вірусологиня Маргарита Дель Валь і професор університету Сарагоси Хав'єр Баллестер, закликали владу використовувати вимірювання CO₂.

Фахівці навели приклад з автомобілем, в якому перебувають двоє людей. Згідно з проведеними вимірами, за 15 хвилин одна людина в такому просторі людина вдихає 4% вуглекислого газу, а у випадку з двома – то 8%. Якщо один із них заражений коронавірусом, ризик підхопити вірус у другого за 30 хвилин перебування поруч становить 30%, протягом години – 71%. Ризик у рази знижується, якщо відчинити вікна хоча б на 5 см.

Вчені підкреслюють, що COVID-19 може циркулювати в замкнутому задушливому приміщенні протягом декількох годин.

За словами Педро Магальянса де Олівейри з Кембриджського університету, потенціал вимірювання рівня CO₂ недооцінений у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Водночас у деяких іспанських регіонах уже використовують такий метод. Наприклад, у провінції Наварра, де його рекомендують застосовувати в барах і ресторанах.

Також вірусологиня Дель Валь звернула увагу, що такий метод може ідеально підійти для готельного і ресторанного бізнесу, відвідування яких зможе стати більш безпечним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні ризик зараження коронавірусом різко зростає через алергію на пилок. Такого висновку дійшли вчені з Технічного університету Мюнхена за результатами дослідження, проведеного в січні – квітні 2020 року.