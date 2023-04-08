Дождь, продолжавшийся почти 2 млн лет, помог динозаврам захватить Землю: что об этом знают ученые

Динозавры стали господствующим видом на Земле не благодаря своим массивным размерам, а благодаря дождливому периоду, не оставившему шансов на выживание более мелким видам животного мира. По расчетам ученых, невероятный ливень на Земле начался около 232 миллионов лет назад.

Видео дня

Как рассказывает IFLScience, дождевое открытие совершили геологи еще в 1970-80-х годах, когда заметили необычные слои, отложенные в древних породах. По подсчетам ученых, эти пласты датируются примерно 232-234 миллионами лет назад.

Впоследствии ученые сопоставили данные и поняли, что именно на этот дождливый период пришлось начало эры динозавров, когда их численность и разнообразие стремительно росло. У ученых появлялось все больше доказательств того, что именно этот влажный период мог быть "спусковым крючком, который позволил динозаврам, и, возможно, другим представителям наземной фауны, разнообразиться и доминировать на суше".

Впоследствии признаки этого периода, получившего название Карнийский плювиальный эпизод или Карнийский кризис, начали находить в горных породах по всему миру. Ученые предполагают, что причиной необычного количества осадков стало массовое повышение влажности, которое, вероятно, произошло в результате гигантского извержения вулканов.

"Пик извержений пришелся на карнийский период. Несколько лет назад я изучал геохимические признаки извержений и обнаружил некоторые массивные влияния на атмосферу во всем мире. Извержения были настолько мощными, что они выбросили огромное количество парниковых газов, таких как углекислый газ, что привело к всплескам глобального потепления", – рассказал доктор Якопо Даль Корсо из Китайского университета геологических наук.

Исследователь палеосреды Пол Вигналл также объяснил, что суперконтинент Пангея, тогда существовавший на Земле, был склонен к возникающим муссонам, когда насыщенный влагой воздух с морей дует на сушу. Это приводило к тому, что такой влажный воздух охлаждался и выпадал в виде сильных дождей. Поскольку моря в этот период сильно нагревались, над ними накапливалось больше влаги, что вызывало еще больше муссонов и более сильные ливни на суше.

Этот влажный период, как пишут ученые, был не очень благоприятен для живых организмов.

"Извержение вулканов генерировали кислотные дожди и парниковые газы, которые, в свою очередь, приводили к вымиранию из-за шокового потепления, истощения растительности и почвы на суше, а также аноксии и подкисления океана", – говорится в статье в Journal of the Geological Society.

Многие виды были уничтожены за этот период, но динозавры вышли из него победителями.

"После массового вымирания растений и основных травоядных животных на суше, динозавры были главными бенефициарами в период восстановления, быстро увеличивая свое разнообразие, экологическое влияние и региональное распространение, сначала из Южной Америки, а затем на все континенты", – отметили ученые в своей работе.

Они предполагают, что этот затяжной дождливый период мог быть одним из важнейших в истории с точки зрения обеспечения эры динозавров и происхождения большинства ключевых организмов, сформировавших современную фауну наземных четвероногих: земноводных, черепах, крокодилов, ящериц и млекопитающих.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычной находке гнезда с останками высиживающего яйца динозавра.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.