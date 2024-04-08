Доисторическая пандемия, длившаяся 15 миллионов лет, заразила почти все живое: следы есть до сих пор

Буквально несколько лет назад мы собственными глазами видели, каким разрушительным и опасным может стать новый, до сих пор неизвестный человечеству вирус. Но пандемия коронавирусной инфекции была далеко не первым подобным событием.

Как пишет издание IFL Science, ученые обнаружили признаки доисторической пандемии, бушевавшей между 33 и 15 миллионами лет назад. Тогда группа вирусов поразила множество млекопитающих, существовавших тогда на нашей планете. Пандемия (точнее панзоотия) охватила в том числе предков человека и не обошла практически ни один вид высших животных. Причем ее признаки мы все еще находим в ДНК современных млекопитающих, включая людей.

Вы можете быть удивлены, но до 8% нашего генома состоит из генетических последовательностей ретровирусов, когда-то давно поражавших наших предков. Группа возбудителей, о которых рассказали ученые, исчезла примерно 15 миллионов лет назад, но прежде, похоже, заразила всех, кого только смогла.

Согласно своему принципу действия, любые ретровирусы, в том числе современные, в частности ВИЧ, чтобы воспроизводиться и распространяться в клетке, должны вставлять ДНК-копию своего генома РНК в ДНК клетки-хозяина. Обычно этот чужеродный генетический материал не передается из поколения в поколение. Но существует вероятность, что древние ретровирусы научились заражать зародышевые клетки, такие как яйцеклетки или сперматозоиды. Так они передали свой генетический код будущим поколениям носителей.

А механизм действия генов состоит в том, что ретровирусы, которые проникают в зародышевые клетки, в итоге проникнут в геном популяции. Такие ретровирусы называются эндогенными. Вероятно, одним из самых успешных примеров здесь является ERV-Fc, ретровирус (или, возможно, род или семейство ретровирусов), распространившийся по всему миру в период от олигоцена до раннего миоцена (между 30 и 15 миллионов лет назад).

Сканирование геномов 50 современных млекопитающих, проведенное в 2016 году, показало, что ERV-Fc присутствовал у предков как минимум 28 из них. В частности ученые предполагают, что от него страдали предки трубкозубов, серого мышиного лемура, обезьяны саймири, разных мармозеток, павианов, шимпанзе, людей, собак и панд.

Еще более впечатляющим является то, что этот вирус не заразил ни одного предка всех этих млекопитающих только однажды, а переходил от одного вида к другому более 20 раз. Масштабная панзоотия охватила тогда все континенты, кроме удаленных Австралии и Антарктиды.

Остатки ERV-Fc на сегодняшний день, похоже, не оказывают никакого влияния на здоровье человека. Они просто дремлют в нашем геноме. Однако более глубокое понимание ERV-Fc и других эндогенных ретровирусов человека может помочь улучшить наше понимание некоторых современных заболеваний, таких как ВИЧ.

По словам ведущего автора исследования Уильяма Э. Дила, на сегодняшний день геномы млекопитающих содержат сотни тысяч следов древних вирусов, похожих на ERV-Fc. "Теперь задача состоит в том, чтобы использовать древние вирусные последовательности для того, чтобы оглянуться назад во времени, что может оказаться полезным для прогнозирования вновь возникающих долгосрочных последствий вирусных инфекций. К примеру, мы могли бы оценить влияние ВИЧ на здоровье человека через 30 миллионов лет от нашего времени. Этот метод позволит нам лучше понять, когда и почему появляются новые вирусы и как длительный контакт с ними влияет на эволюцию организмов-хозяев", – пояснил Дил.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о болезни Х, к которой уже готовится мир и что прогнозируют по этому поводу ученые.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.