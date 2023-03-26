Фото Папы Франциска в белом пуховике стало вирусным в сети: его создал искусственный интеллект

В сети появилось фото Папы Франциска в стильном пуховике. Изображение мгновенно стало вирусным.

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Оказалось, что данная фотография сгенерирована искусственным интеллектом. Так, на кадре Папа Франциск выглядел чрезвычайно стильным в большом белом пуховике (чтобы просмотреть фото, доскролльте о конца страницы).

"Сгенерированное искусственным интеллектом изображение Папы Франциска стало вирусным в социальных сетях", – сказано в сообщении.

На снимке глава католической церкви предстал в длинном пуховике поверх традиционной белой мантии, с крестом на цепочке, свисающим с груди.

В сети выразили свое недоумение. Пользователи не могли понять, является ли эта модная фотография настоящей или подделкой.

"Я думал, что пуховик Папы настоящий, и не задумывался об этом. Я никоим образом не переживу будущее технологий", "Фотография Папы в пуховом плаще – это ИИ????? Я давился весь день, и это даже не реально???", "Пора запретить ИИ. Я влюбился в эту фотографию Папы Римского, выглядящего мокрым в пуховике. Теперь я чувствую себя тетенькой в ​​WhatsApp", – написали в сети.

Кроме того, некоторые выразили обеспокоенность по поводу того, насколько реалистично изображение и как ИИ может повлиять на восприятие людей.

"Тот факт, что люди находят изображение Папы Римского в длинном дутом жакете захватывающим, является хорошим показателем того, что ИИ будет очень легко уничтожать человечество", "Фотография Папы в пухлом белом халате, которая сегодня ходит по кругу и которая активизирует многих из вас, не соответствует действительности", "И, в заключение, нам нужно довольно быстро собраться вместе, чтобы понять, что реально, а что нет сейчас, когда ИИ уже здесь", – отметили другие.

Также в комментариях пользователи показали фото 16-го президента США Авраама Линкольна, певицы Леди Гаги и певца Эминема в пуховиках. Все они были сгенерированы с помощью ИИ.

Кроме того, пользователи показали кадр, созданный с помощью ИИ, как Папа играет в казино и подобные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Франциску передали браслет из стали, изготовленный на знаменитом металлургическом комбинате "Азовсталь". Также главу Католической церкви призвали приобщиться к освобождению защитников Мариуполя и мирных мариупольцев из российского плена.