Дети, которые "сидят" в телефоне более часа в день, испытывают проблемы в общении, – ученые

Просмотр программ на гаджетах более одного часа в день может увеличить риск возникновения у детей эмоциональных и поведенческих проблем, включая гиперактивность, плохую концентрацию внимания, проблемы с общением и установлением дружеских отношений.

Такие результаты продемонстрировало исследование, которое провели социологи из Финского института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки, пишет Daily Mail. Выводы ученых были опубликованы в журнале BMJ Open.

В рамках работы ученые проанализировали данные другого финского исследования, в ходе которого с помощью родительских анкет отслеживалось физическое и психологическое здоровье 699 детей от рождения до 5 лет.

Как оказалось, дети в возрасте 18 месяцев проводят за гаджетами в среднем 32 минуты в день, а к пяти годам – до 114 минут в день.

Кроме того, почти четверть детей в возрасте 18 месяцев проводила более одного часа в день за просмотром экранов, тогда как к 5 годам такой показатель наблюдался у 95%.

Так, в возрасте 5 лет 67% детей смотрели телепрограммы более одного часа в день, и примерно каждый десятый столько же играл в игры. Как известно, рекомендуемая норма использования электронных носителей для дошкольников – не более 60 минут ежедневно.

В ходе анализа данных ученые обнаружили, что длительное использование гаджетов в возрасте 18 месяцев было связано с увеличением риска развития проблем во взаимоотношениях со сверстниками к 5 годам на 59%.

Также было обнаружено, что длительное время, проведенное за игрой, может быть связано с повышенным риском гиперактивности у пятилетних детей, а длительный просмотр телепрограмм – также с дефицитом внимания, импульсивностью и другими эмоциональными и поведенческими проблемами.

В то же время ученые подчеркнули, что наблюдательный характер исследования заключается в том, что им не удалось установить причинную связь между избыточным использованием гаджетов и проблемами поведения.

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