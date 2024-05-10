Десятки тысяч людей в мире стали 'жертвами' цветов, похожих на кошек: что известно о громкой афере eBay и при чем здесь искусственный интеллект

Семена цветов "кошачий глаз" из Китая рекламируются на сайте, а фотографии растения показывают, будто, расцветая, оно становится похожим на милых кошек. В описании указано, что семена являются "редкими", "органическими" и "без ГМО". Однако выяснилось, что таких цветов на самом деле не существует, а изображение было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Поскольку изображения, созданные искусственным интеллектом, становятся все более реалистичными, становится труднее отличить подделку от аутентики. Сайт проверки фактов Snopes обнаружил ложные изображения, которые распространяются во всех социальных сетях, включая Facebook, Reddit и X, сообщает The Sun.

К сожалению, похоже, что жертвами этой рекламы на eBay стали многие онлайн-покупатели. Один из обиженных пользователей обратился на сайт с жалобой о "семенах", и там ему подтвердили, что цветы "фальшивые".

Пользователь просканировал изображение с помощью инструментов обнаружения искусственного интеллекта на aiornot.com и isitai.com, чтобы подтвердить, что они были созданы искусственным интеллектом. В дополнение, как показывают данные Google, до этого года не существовало никаких законных записей о каких-либо цветах или растениях с названием "кошачий глаз ослепительный".

По данным сайта Snopes, фотографии были опубликованы пользователем Facebook StorieSpot в группе National Geographic Wild Planet. В сообщении было написано: "Удивительные растения! Слепит кошачий глаз".

Эта группа в Facebook насчитывает более 1,4 миллионов участников, но, несмотря на свое название, она не связана с National Geographic, американским естественным каналом. Публикация StorieSpot получила более 80 000 предпочтений и десятки тысяч поделились ею в Facebook, поэтому пользователей, которые были заинтересованы в покупке этих цветов было много.

Непонятно, сколько пользователей попались на хитрость и купили семена для поддельного цветка кошачьего глаза. Цифры относительно проданных товаров, отображаемые на китайских веб-сайтах, могут быть недостоверны. Snopes нашел сотни завершенных или проданных списков семян на eBay, цены на которые превышали 45 долларов.

Большинство из тех людей, которые поверили и оформили покупку семян, обычно были старше по возрасту людьми.

Фейковая информация о том, что растение действительно существует, также циркулировала на Reddit, хотя некоторые пользователи успели назвать это чепухой. Один из них прокомментировал: "Этот мусор ИИ повсюду в социальных сетях (особенно в Facebook), и тысячи людей верят, думая, что он настоящий".

Другой сказал: "Есть масса нечестных продавцов, продающих общие семена полевых цветов как поддельные семена растений, используя изображения, созданные ИИ, и Photoshop".

"Они такие же настоящие, как голубая клубника или радужные апельсиновые семена", – прокомментировал еще один пользователь Reddit.

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