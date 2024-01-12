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Что спросить себя, если вы попадете в будущее: профессор озвучил интересный план

Юлия Песчанская
Наука
1 минута
93
Что спросить себя, если вы попадете в будущее: профессор озвучил интересный план

Большинство людей задумываются о будущем и представляют, каким оно будет. Интересно увидеть себя и узнать, достигли ли того, о чем мечтали и планировали.

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Издание BBC опубликовало исследование профессора по этой теме. По его словам, люди часто представят себя в будущем совсем другими.

Это объясняет то, почему мы подвергаемся импульсному желанию, например, покупке дорогих вещей, а не делаем то, что будет полезно в перспективе. Если бы люди перестали относиться к себе в будущем, как к чужакам, то все было бы по-другому.

Один из способов преодолеть эмоциональную бездну – это представлять себя более конкретно и ярче. То, что вызывает эмоции, подтолкнет нас к действию.

Профессор провел эксперимент с банком. Клиентам, желающим сделать пенсионное сбережение, показывали их самих в старшем возрасте, и тогда они принимали решение на 16% охотнее, чем те, кому не показывали фото.

Написание писем себе также укрепит связь с нынешним "я".

Следует отметить, что показывать людям их изображения в пожилом возрасте или заставлять участвовать в воображаемом разговоре – далеко от настоящей встречи с будущим собой. Но благодаря современным технологиям может появиться такая возможность.

Не исключено, что будет программа, в которую занесут данные о место жительстве, образовании, отношениях и увлечениях и она сможет спроектировать вашу личность в будущем.

Поэтому представьте, что у вас есть такая возможность и вы можете задать следующие вопросы:

  • Чем ты гордишься больше всего и почему?
  • Как ты изменился со временем в хорошую или плохую сторону?
  • По чем больше всего скучаешь в прошлом?
  • О каких поступках сожалеешь?
  • Что ты хотел бы сделать, если бы мог вернуться назад?
  • Какой период своей жизни ты хотел бы прожить снова больше всего?
  • На что мне сейчас больше обратить внимание?
  • О чем стоит беспокоиться меньше?

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