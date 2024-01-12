Что спросить себя, если вы попадете в будущее: профессор озвучил интересный план

Большинство людей задумываются о будущем и представляют, каким оно будет. Интересно увидеть себя и узнать, достигли ли того, о чем мечтали и планировали.

Видео дня

Издание BBC опубликовало исследование профессора по этой теме. По его словам, люди часто представят себя в будущем совсем другими.

Это объясняет то, почему мы подвергаемся импульсному желанию, например, покупке дорогих вещей, а не делаем то, что будет полезно в перспективе. Если бы люди перестали относиться к себе в будущем, как к чужакам, то все было бы по-другому.

Один из способов преодолеть эмоциональную бездну – это представлять себя более конкретно и ярче. То, что вызывает эмоции, подтолкнет нас к действию.

Профессор провел эксперимент с банком. Клиентам, желающим сделать пенсионное сбережение, показывали их самих в старшем возрасте, и тогда они принимали решение на 16% охотнее, чем те, кому не показывали фото.

Написание писем себе также укрепит связь с нынешним "я".

Следует отметить, что показывать людям их изображения в пожилом возрасте или заставлять участвовать в воображаемом разговоре – далеко от настоящей встречи с будущим собой. Но благодаря современным технологиям может появиться такая возможность.

Не исключено, что будет программа, в которую занесут данные о место жительстве, образовании, отношениях и увлечениях и она сможет спроектировать вашу личность в будущем.

Поэтому представьте, что у вас есть такая возможность и вы можете задать следующие вопросы:

Чем ты гордишься больше всего и почему?

Как ты изменился со временем в хорошую или плохую сторону?

По чем больше всего скучаешь в прошлом?

О каких поступках сожалеешь?

Что ты хотел бы сделать, если бы мог вернуться назад?

Какой период своей жизни ты хотел бы прожить снова больше всего?

На что мне сейчас больше обратить внимание?

О чем стоит беспокоиться меньше?

Ранее OBOZ.UA публиковал исследования ученых о теории путешествий по времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.