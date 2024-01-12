Что спросить себя, если вы попадете в будущее: профессор озвучил интересный план
Большинство людей задумываются о будущем и представляют, каким оно будет. Интересно увидеть себя и узнать, достигли ли того, о чем мечтали и планировали.
Издание BBC опубликовало исследование профессора по этой теме. По его словам, люди часто представят себя в будущем совсем другими.
Это объясняет то, почему мы подвергаемся импульсному желанию, например, покупке дорогих вещей, а не делаем то, что будет полезно в перспективе. Если бы люди перестали относиться к себе в будущем, как к чужакам, то все было бы по-другому.
Один из способов преодолеть эмоциональную бездну – это представлять себя более конкретно и ярче. То, что вызывает эмоции, подтолкнет нас к действию.
Профессор провел эксперимент с банком. Клиентам, желающим сделать пенсионное сбережение, показывали их самих в старшем возрасте, и тогда они принимали решение на 16% охотнее, чем те, кому не показывали фото.
Написание писем себе также укрепит связь с нынешним "я".
Следует отметить, что показывать людям их изображения в пожилом возрасте или заставлять участвовать в воображаемом разговоре – далеко от настоящей встречи с будущим собой. Но благодаря современным технологиям может появиться такая возможность.
Не исключено, что будет программа, в которую занесут данные о место жительстве, образовании, отношениях и увлечениях и она сможет спроектировать вашу личность в будущем.
Поэтому представьте, что у вас есть такая возможность и вы можете задать следующие вопросы:
- Чем ты гордишься больше всего и почему?
- Как ты изменился со временем в хорошую или плохую сторону?
- По чем больше всего скучаешь в прошлом?
- О каких поступках сожалеешь?
- Что ты хотел бы сделать, если бы мог вернуться назад?
- Какой период своей жизни ты хотел бы прожить снова больше всего?
- На что мне сейчас больше обратить внимание?
- О чем стоит беспокоиться меньше?
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