Что произойдет с Землей после гибели Солнца: ученые нашли обнадеживающую подсказку

Гибель Солнца и дальнейшая судьба Земли – это вопрос весьма отдаленной перспективы, оцениваемый примерно в 5 миллиардов лет. Но он все равно беспокоит ученых. Астрономы исследуют разные типы звезд и звездных систем, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

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Больше всего информации сейчас могут предоставить наблюдения за белыми карликами, ведь это малояркие звезды (примерно 1% от яркости Солнца), возле которых можно попытаться рассмотреть планеты. Ученые, изучающие четыре таких звезды в пределах 75 световых лет от Земли, уже могут высказать некоторые предположения. Как пишет издание Science.org, они опубликовали свои данные на сервисе предварительных публикаций и эти данные обнадеживают.

По оценкам современной науки, когда Солнце начнет превращаться в красного гиганта через 5 миллиардов лет, оно поглотит Меркурий и, вероятно, Венеру и даже Землю. Остальные планеты, если их не постигнет та же участь, могут быть вытолкнуты за пределы Солнечной системы. Но есть вероятность, что некоторые все же могут уцелеть.

Используя космический телескоп NASA JWST, астрономы впервые получили прямые изображения планет вне Солнечной системы. Они вращаются именно вокруг белых карликов – мертвых звезд, оставшихся после того, как те прошли стадию красных гигантов. Выяснилось, что орбиты этих планет напоминают орбиты планет-гигантов по внешнему краю нашей системы. Пока эти данные еще нуждаются в проверке и уточнении, но потенциальное открытие может быть очень увлекательным, убеждена Мэри Энн Лимбах из Мичиганского университета.

Наука пришла к выводу, что стадия красного гиганта заканчивается для звезды, когда она сбрасывает свою оболочку, тогда объект превращается в белого карлика. Размеры таких звезд сопоставимы с размером Земли. Ранее астрономы фиксировали признаки существования планет вокруг них. Например, атмосфера некоторых белых карликов кажется загрязненной каменистым материалом. Это позволяет предположить, что невидимые для телескопов планеты, вращающиеся вокруг них, отталкивают кометы и астероиды. Другие белые карлики периодически тускнеют, что позволяет предположить, что их затмевают планеты, вращающиеся вокруг звезд. А в 2011 году космический телескоп NASA "Спитцер" напрямую обнаружил потенциальную планету возле белого карлика. Однако орбита этой планеты огромна, расстояние от ее звезды где-то в 2500 раз превышает расстояние Земля-Солнце. Ближайшие планеты, орбиты которых больше похожи на орбиты Юпитера и Сатурна, до сих пор оставались незамеченными.

Астроном Сьюзан Маллалли из Научного института космического телескопа и ее коллеги использовали JWST для изучения четырех ближайших белых карликов в пределах 75 световых лет от Земли. И у двух белых карликов им удалось заметить объекты, которые могут быть планетами. Один из этих объектов в 1,3 раза больше массы Юпитера и вращается вокруг своей звезды по орбите, подобной орбите Сатурна. Другой в 2,5 раза тяжелее Юпитера и имеет орбиту чуть большую, чем у Нептуна. По словам Маллалли, если информация подтвердится, она станет первым доказательством того, что планеты типа Юпитера и Сатурна способны пережить эволюцию своего Солнца в белого карлика.

Исследователи пока не уверены, что обнаруженные объекты являются планетами, а не фоновыми галактиками. Это еще нужно убедительно доказать. Однако вероятность ошибки оценивают в 1/3000. Теперь команде ученых нужно найти доказательства того, что планетоподобные объекты связаны со своими звездами. То есть они должны двигаться вместе в космосе.

Для этого астрономам необходимо провести больше времени на JWST. Если им удастся доказать свое предположение, это означает, что JWST может наблюдать множество таких планет. Поскольку такие планеты ярче по сравнению со своими звездами, их атмосферу должно быть относительно легко изучать, чтобы выявить их сходство с планетами-гигантами Солнечной системы или установить ключевые отличия от них.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему ученые до сих пор не могут убедительно доказать наличие девятой планеты в Солнечной системе.

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