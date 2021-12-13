Что происходит с человеческим телом в космосе: шесть удивительных фактов

Длительное пребывание в космосе оказывает существенное влияние на человеческое тело. Даже по возвращении на Землю многие астронавты испытывают последствия жизни на Международной космической станции.

Некоторые изменения в организме нормализуются только через несколько месяцев. О необычных трансформациях, которые испытывает человеческое тело в космосе, рассказало издание SPACE.

Уже через полгода пребывания на МКС именно столько обычно астронавты находятся на орбите Земли, рост астронавтов увеличивается до 3%. Это объясняется тем, что при отсутствии гравитации позвоночник может свободно расширяться, что и делает людей выше, даже когда они уже вернулись на Землю.

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Свой предыдущий рост астронавты возвращают после нескольких месяцев жизни под влиянием силы тяжести.

Жидкость в человеческом организме распределяется неравномерно, ведь на нее влияет сила гравитации. Наибольшее ее количество накапливается в ногах, когда в верхней части тела ее значительно меньше. Однако длительное пребывание вне планеты меняет это.

В первые недели космической поездки кажется, что большинство астронавтов имеют опухшую голову и худые ноги. Это происходит именно потому, что жидкость в их организме начинает распределяться равномерно, когда гравитация больше не влияет в их биологические системы.

И все же через некоторое время пребывания на МКС тело начинает приспосабливаться к новому распределению жидкости. После этого астронавты уже не кажутся такими пухлыми.

Астронавтам придется снова привыкать к земному притяжению по возвращении. И у многих возникают с этим трудности. Не редкость, когда космонавт бросает вещи на землю, забывая, что на них действует гравитация. Это и неудивительно, ведь после шести месяцев на орбите становится привычным, что предметы вокруг тебя просто "летают" в воздухе.

К тому же не сразу привыкаешь снова двигаться на своих двоих, а не плавать в открытом пространстве. Некоторые космонавты действительно могут "забыть" как ходить на Земле.

В условиях невесомости людям не нужны мускулы для поддержания тела. Поэтому снижение мышечной массы происходит почти сразу после выхода на орбиту. Тело адаптируется и вместо того, чтобы поддерживать необходимый мышечный каркас, который необходим на Земле, избавляется от "лишней" ткани.

Конечно, в невесомости никаких проблем не возникает, но по возвращении с МКС некоторым астронавтам приходится привыкать заново ходить. Чтобы избегать подобного космонавты два часа в день занимаются физическими упражнениями, когда находятся на станции.

Именно эти нагрузки позволяют поддерживать количество мышечной ткани на требуемом уровне и облегчить период адаптации на Земле.

Тренировки на МКС имеют еще одну полезную функции – они предотвращают потере плотности костной ткани. Это очень важно, ведь астронавты могут терять до 1% процента плотности костей ежемесячно, если тело не будет получать достаточные физические нагрузки.

Именно для этого на МКС установлены две беговые дорожки и велотренажеры, которые используют астронавты для поддержания своей физической формы.

Многие астронавты не могут выспаться на МКС не потому, что не хотят, а просто не могут из-за вспышек. По их словам, они видели вспышки света, когда закрывали глаза, что очень мешало отдыху.

Дело в том, что это не галлюцинация, а вполне реальное явление. Эти вспышки возникают из-за космических лучей – заряженных частиц высоких энергий, которые пронизывают солнечную систему и проходят через МКС. Космонавты описывают их как "фейерверки" или "полосы".

Несмотря на то, что радиация этих заряженных частиц может накапливаться со временем, но в течение ограниченного периода они не представляют большого риска для здоровья и жизни жителей станции. Это также одна из причин, почему астронавтам не стоит находиться в космосе более 6 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети представили одно из видео NASA о пяти астронавтах, спящих на космическом шаттле. Эти кадры вызвали настоящий ажиотаж.