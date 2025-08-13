Итак, во время войны с "русским миром" молодые украинцы не идут добровольцами на фронт, а бегут в другую страну, где становятся частью этого "русского мира". Они ходят на российские концерты, общаются на русском, для эпатажа или ради провокации размахивают красно-черным флагом с псевдо исторической символикой (историки заметили это).

Поляки підтримують тих українців, які воюють з "русскім міром", а не тих, які є його частиною і приносять його до них додому.

Звідки там чевоно-чорний прапор?

Танцювати з ним на російськомовних концертах — все одно, що нести на параді на красній площі перед колоною ФСБ. Адже такі прапори — не лише символ українсько-польського протистояння для поляків, а й один з символів протистояння українців російським загарбникам.

Очевидно, що підняття такого прапора у Польщі образить почуття багатьох поляків, підтримка яких нам під час війни життєво необхідна. Але його підняття на руськомірському концерті так само образить почуття тих українців, які під таким прапором зараз воюють з російським окупантом.

Русскій мір у культурі використовується ворогом.

Українці, які стають його частиною і самі є ментально окупованими росіянами, але несуть цю ментальність без емпатії і смаку європейцям. Русскій мір — це як інфекція, якою намагатися заразити світ, такий собі духовно-культурний ковід, який вбиває.

Саме ним підживлюють антиукраїнські ультраправі настрої у Польщі й інших європейських країнах.