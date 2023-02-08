Четыре страны могут уйти под воду: что прогнозируют ученые

Глобальное потепление угрожает человечеству катастрофическими последствиями. Ледники продолжают таять и на планете резко растет количество серьезных разрушительных наводнений.

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Ученые высчитали вероятность, что половина из существующих ныне 215 000 ледников исчезнут к концу столетия. Издание Science alert рассказало, какую опасность несет процесс таяния ледников и какие страны могут уйти под воду.

Ледники в течение миллионов лет образовывались из спрессованного снега. Ученые отметили, что талая вода, накапливаясь под ледниками на суше, может ускорить потерю льда.

Во впадинах и местах с отступающим льдом есть риск образования глубоких озер и рек с быстрым течением. Уровень воды поднимается в связи с непрерывной утратой льда.

Согласно новому выводу Кэролайн Тейлор, исследовательницы природных опасностей Университета Ньюкасла в Великобритании, 15 миллионов населения планеты живет ниже по течению ледникового озера, которое может прорваться. В настоящее время предусмотреть срок и масштаб катастрофы очень трудно.

По словам Кэролайн Тейлор, наводнения, связанные с прорывом ледниковых озер происходят настолько внезапно, что, проносясь через населенные пункты, они уничтожают всю инфраструктуру и приводят к гибели огромного количества людей.

Это первое глобальное исследование, "учитывающее не только физические условия озера, но и общественное влияние и уязвимость, непосредственно влияющие на опасность прорыва ледниковых озер".

Наиболее уязвимы населенные пункты в высокогорье Азии. Ученые считают, что наибольшую опасность таяние ледников принесет Китаю и Пакистану. В частности, по статистике, более 2 миллионов человек в Пакистане живут в непосредственной близости от ледниковых озер, которым грозит разлив – а это, между прочим, вдвое больше, чем в Китае.

Но Китай в случае катастрофы будет иметь более значительный ущерб инфраструктуры, ведь ледниковых озер там больше.

Следующая по уровню опасности страна – Перу. В целом вся горная местность Анд очень уязвима. Индия, по словам ученых, также будет страдать от наводнений в случае таяния ледников.

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