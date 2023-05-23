Человечеству грозят катастрофические цунами из-за климатических изменений: подробности

Если само по себе глобальное потепление казалось вам не слишком страшной вещью, то ученые установили, что в результате климатических изменений в Антарктиде могут произойти огромные природные оползни, которые приведут к образованию разрушительных цунами.

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Под угрозой, прежде всего, будут Южная Америка и Новая Зеландия, но стихийное бедствие может повлечь за собой экономический хаос во всем мире.

Подробности рассказывает издание Talker, приводя данные исследований. Ученые сделали свои выводы, исходя из данных о подводных оползнях, которые произошли десятки тысяч лет назад.

Ученые считают, что глобальное потепление может привести к тому, что в Антарктиде произойдут огромные подводные оползни, которые могут повлечь за собой цунами, которое будет настолько мощным, что приведет к гибели людей по меньшей мере в Южной Америке, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проводилось под руководством доктора Дженни Гейлз, преподавателя гидрографии и исследования океана в Плимутском университете.

"Подводные оползни являются основной геологической опасностью, которая может повлечь за собой цунами, что приводит к огромным человеческим жертвам. Оползни также могут разрушить инфраструктуру, включая подводные кабели, а это значит, что в будущем такие события будут иметь широкий спектр экономических и социальных последствий", – подчеркнула. она.

Гейлз утверждает, что ученым сейчас необходимо срочно более подробно изучать сдвиги, которые происходили в далеком прошлом, чтобы человечество было готово к последствиям, которые могут быть причинены глобальным потеплением.

По предварительным данным, им удалось установить, что на момент прошлых масштабных оползней в Антарктиде, температура на Земле была на 3 градуса выше, чем сейчас.

Другой участник исследования, директор Антарктического исследовательского центра при Университете Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия) профессор Роб Маккей рассказал, что его команда параллельно с командой Гейлз занималась бурением, чтобы понять влияние потепления климата и океанов на таяние ледникового покрова Антарктиды в прошлом, но увидев нанесенные на карту огромные уступы и оползни, поняли, насколько сильно изменения климата были связаны с подводными оползнями такого масштаба.

"Мы не ожидали увидеть такое, и это потенциальная опасность, которая, безусловно, нуждается в дальнейшем исследовании", – сказал Маккей.

В свою очередь, профессор Ян Сверре Лаберг из Арктического университета Норвегии отметил, что оползни происходили не только в южных, но и в северных широтах, в том числе в Антарктике и на норвежской континентальной окраине.

"Больше знаний об этих событиях в Антарктиде будет также важно для оценки подводной геологической опасности у берегов Норвегии", – отметил он.

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