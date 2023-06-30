Человечество движется к коллапсу: раскритикованный прогноз ученых 1972 года оказался удивительно точным

В 1972 году группа ученых смоделировала будущее планеты Земля и пришла к выводу, что в следующем веке человечество будет ждать глобальный коллапс, если не изменить то, как люди относятся к окружающей среде и используют имеющиеся ресурсы. Несмотря на критику, которой подвергся тогда опубликованный отчет, реалии настоящего показывают, что ученые были чрезвычайно близки к истине.

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Как рассказывает IFLscience, в 1972 году команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) с помощью компьютерной модели заглянула в будущее. Исследование проводилось по заказу Римского клуба, международной группы ведущих академиков, ученых, бизнесменов и политиков.

Отчет получил название The Limits To Growth (в переводе с английского – "Границы роста"). В симуляции использовалась модель системной динамики, известная как World3. С ее помощью ученые вычислили как взаимодействие между населением, промышленным производством, загрязнением окружающей среды, производством продуктов питания и использованием природных ресурсов Земли повлияет на будущее.

Исследование показало, что глобальный коллапс и сохранение уровня жизни удалось избежать лишь в случае кардинальных изменений в приоритетах и общественных ценностях. Авторы отчета писали, что если неограниченный экономический рост будет продолжаться без учета влияния на окружающую среду, то это в конечном счете приведет к тому, что глобальное общество будет страдать от нехватки продовольствия и резкого падения благосостояния людей.

Модель World3 также показала, что если все будет оставаться без изменений, глобальный крах общества произойдет в 21 веке.

"Бездеятельность в решении этих проблем равнозначна решительным действиям. Каждый день продолжения экспоненциального роста приближает мировую систему к конечному пределу этого роста. Решение ничего не делать – это решение увеличить риск краха", – предупреждали ученые в отчете.

При этом коллапс подразумевает не гибель человечества, а полную стагнацию промышленного роста и значительное снижение благосостояния людей.

Тогда опубликованное исследование вызвало много критики, но в ноябре 2020 года директор бухгалтерской фирмы KPMG Гая Геррингтон сравнила отчет с реальными данными. Она использовала новую модель, которая тоже показала, что без значительных изменений человечество и дальше будет двигаться к неизбежному коллапсу. Существовало два сценария коллапса:

из-за истощения природных ресурсов;

из-за загрязнения, изменения климата и/или разрушения окружающей среды.

Однако ее анализ также показал вероятность существования сценария "всеобъемлющих технологий", предполагавшего, что технологическое развитие позволит человечеству выйти из ловушки экологических проблем. Однако здесь тоже был свой минус, поскольку благосостояние человечества падало из-за роста стоимости технологий.

Если же человечество кардинально изменило бы общественные ценности и приоритеты, как показало исследование Геррингитон, то произошла бы стабилизация человеческой популяции к концу 21 века и сохранение уровня жизни.

Таким образом работа Геррингтона показала, что прогнозы 50-летней давности оказались удивительно точными, и общество, вероятно, все еще не стало на путь к стабильному миру.

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