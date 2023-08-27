Будущее здесь: 10 технологий 2023 года, которые уже готовы изменить мир

Современные технологии занимают важное место в жизни людей. Различные изобретения оказывают положительное влияние на наше существование и делают его более комфортным.

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World Economic Forum представил десять новейших технологий, обладающих наибольшим потенциалом. Эти изобретения изменят мир.

Гибкие батареи

Эти батареи изготовлены из легких материалов, которые принимают разные формы. Их можно скручивать, сгибать и растягивать. Гибкие батареи можно использовать в медицинских переносных устройствах, биомедицинских датчиках, гибких дисплеях и умных часах. Такое изобретение позволит сделать прибор небольшим и удобным.

Творческий ИИ

Это новый тип искусственного интеллекта, который может создавать новый и оригинальный контент. Он способен обработать большое количество данных, что позволяет использовать его даже в медицине, дизайне, архитектуре и инженерии. Если правильно его настроить, можно создать лекарство против некоторых заболеваний.

Экологическое авиационное топливо

Такое топливо необходимо, чтобы сберечь природу. В его составе есть экологически чистый водород, уменьшающий выбросы парниковых газов до 95% по сравнению с реактивным топливом. Это изобретение важно для полетов на большом расстоянии, потому что тогда нужно энергоемкое топливо, которое трудно заменить чем-нибудь другим.

Полезные вирусы

Искусственные вирусы созданы для того, чтобы лечить людей, животных и даже растения. Они попадают в организм и ищут определенные типы бактерий, вызвавших болезнь, и убивают их. Полезные бактерии помогут избавиться от опасных возбудителей болезней, с которыми трудно справиться с помощью лекарства.

Метаверс для ментального здоровья

Это подборка видеоигр и программ, помогающих вылечить психические заболевания. В современном обществе достаточно распространена проблема с нестабильным психическим состоянием. Благодаря таким играм можно преодолеть депрессию и тревогу.

Датчики для растений

Такие датчики необходимы для повышения продуктивности сельского хозяйства и улучшения состояния растений. Они контролируют температуру, влажность и уровень питательных веществ, чтобы помочь увеличить урожайность. Изобретение позволит снизить использование воды и удобрений и выявит ранние признаки заболеваний.

Пространственная омика

Эта технология поможет ученым узнать больше об организме человека, животных и растений. Она может отражать биологические процессы на молекулярном уровне. Это позволит лучше исследовать живые организмы.

Гибкая нейронная электроника

Это изобретение поможет нам управлять гаджетами с помощью ума, а не использовать мышку, клавиатуру, сенсорный экран или голос. Устройства будут взаимодействовать с нервной системой человека и выполнять его приказы.

Устойчивые дата-центры

Компьютеры потребляют много электроэнергии и производят большое количество тепла. А эта технология может сделать центры обработки данных экологически чистыми, избегая энергопотребления. Для этого можно использовать воду для рассеивания тепла, а также технологии, которые перенаправляют избыток тепла для обогрева зданий или промышленных процессов.

Медицинский ИИ

Искусственный интеллект может значительно облегчить и ускорить работу врачей. Он способен заметить важнейшие детали на КТ-изображении, которые врачи могут проигнорировать. Такая помощь нужна, когда в стране пандемия и все больницы переполнены. Это позволит быстрее ставить диагноз, который может спасти человеку жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какую смертоносную бактерию обнаружили ученые в организме человека.

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