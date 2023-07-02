Внутри человека скрывается смертоносная бактерия: что узнали ученые

Золотистый стафилококк – очень распространенная бактерия, которая может долгое время незаметно для человека жить на коже или в слизистых верхних дыхательных путей. Каждый третий на планете является носителем стафилококка.

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Однако ученые рассказали, что иногда золотистый стафилококк превращается в настоящего монстра. Он может провоцировать опасные инфекции кожи и крови. Детали рассказало издание Science Alert.

Стафилококк (Staphylococcus aureus ) – это патобионт, который, будучи типично доброкачественным, может, по словам ученых, "выйти из-под контроля". Бактерия проникает через кожу обычно вследствие повреждений – глубоких царапин или свежих ран, и получает доступ к мягким тканям, костям или кровотоку. Иногда стафилококк вызывает кожные инфекции, например фурункулез или экзему. Отдельные штаммы чрезвычайно устойчивы к лекарствам, не реагируя даже на сильнейшие антибиотики.

В ходе нового исследования ученые использовали технику InToxSa (что означает внутриклеточную токсичность S. Aureus). Абду Хачани, руководитель проекта, иммунолог Мельбурнского университета, отметил, что были протестированы сотни штаммов S. Aureus для того, чтобы понять, как бактерии препятствуют нашей иммунной системе убивать их.

Таким образом в ходе исследования удалось идентифицировать гены, контролирующие способность бактерий сохраняться в клетках хозяина,

"Это важный прогресс для понимания того, как S. aureus может вызвать летальные инфекции", – отметил Хачани.

Также ученые обнаружили, что золотистый стафилококк является одновременно клеточным внеклеточным патогеном. Простыми словами, этот вирус способен вызывать заболевание, не проникая в клетки своего хозяина. Однако в то же время зафиксированы случаи выживаемости и размножения стафилококка внутри клеток.

Ученые исследовали 387 штаммов золотистого стафилококка и идентифицировали специфические мутации, которые делают S. aureus менее токсичным для клеток. Полученную информацию используют для поиска новых путей борьбы с инфекциями.

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