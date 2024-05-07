Будущее уже здесь: SpaceX Илона Маска создала скафандр для выхода туристов в открытый космос. Фото и видео

SpaceX показала, во что будут одеты ее космические туристы во время первого в истории частного выхода в космос в 2024 году. В новом видео компания подробно рассказывает о футуристических особенностях скафандра, который будет испытан в космосе во время миссии Polaris Dawn.

Скафандры аэрокосмического предприятия Илона Маска объединяют моду и функциональность, пишет New Atlas. Тем самым SpaceX развеивает миф о "громоздких комбинезонах с золотыми рыбками в качестве шлемов, которые так же легко одевать и использовать, как и акваланги для мелководного дайвинга".

На самом деле, скафандры – это очень сложные инженерные изделия. Они многообразны, и часто их действительно трудно одевать и использовать. Ведь это – своеобразный космический корабль в форме человека, выполняющий многие из тех же функций, включая двигательную установку.

Некоторые могут спросить, зачем SpaceX выпускает новый скафандр, если у нее уже есть один для использования на капсуле Dragon. Это просто желание освежить внешний вид? Не совсем.

В настоящее время используется костюм для внутрикорабельной активности (IVA). Это так сказать "аварийный костюм". Его функция – защитить пассажиров в случае потери давления в салоне. Если это случается, забрало шлем закрывается, костюм переключается на аварийную систему жизнеобеспечения, и его владелец остается живым и ждет, пока вернется на Землю.

Проблема в том, что это все, что может сделать скафандр. Под давлением он превращается в воздушный шар в форме человека, и пользователь может двигаться только с большим трудом. Ткань также не очень крепкая, козырек шлема не выдерживает прямых солнечных лучей, и весь костюм не предназначен для защиты пользователя за пределами капсулы.

Поскольку SpaceX планирует первый частный выход в открытый космос позже в этом году в рамках миссии Polaris Dawn, частной миссии SpaceX от имени генерального директора Shift4 Payments Джареда Айзекмана нужен новый костюм. Он называется скафандром для внедорожной активности (EVA) и, по сути, является значительно обновленной версией скафандров, которые США использовали для миссий Apollo, Skylab, Space Shuttle и Международной космической станции.

Он разработан таким образом, чтобы иметь гораздо большую мобильность под давлением, быть менее уязвимым к разрывам и потертостям, поддерживать комфортную температуру и защищать от микрометеоритов, а также разрешать работать, а не просто обеспечивать аварийную защиту.

По словам SpaceX, новый костюм EVA базируется на текущей модели IVA, которую планируется заменить. Он хранит те же линии и облегающий крой, что является плюсом в тесной капсуле или при прохождении через люки, и не требует переоборудования кушетки астронавта. Впрочем, скафандр масштабируется, поэтому его можно подгонять под разные типы фигур.

В костюме EVA используются новые материалы, процессы изготовления и вращающиеся соединения, обеспечивающие большую мобильность под давлением и лучший комфорт во вздутом состоянии. Уплотнения, молнии и клапаны разработаны с высокой степенью резервирования на случай поломки.

Кроме того, 3D-печатный шлем имеет новый забрал с покрытием из оксида меди и олова, защищающего от солнечных бликов. Он также содержит дисплей и камеру, которые в реальном времени предоставляют информацию о давлении, температуре и относительной влажности в костюме. Новые терморегулирующие ткани и огнестойкие материалы заимствованы из межступенчатого пространства ракеты Falcon и багажника Dragon.

Скафандр EVA впервые улетит на миссии "Полярная заря" через несколько месяцев. Капсула Dragon была модифицирована таким образом, чтобы передний люк открывался в космосе, и теперь капсула может безопасно разгерметизироваться и снова герметизироваться.

На высоте 700 км двухчасовой выход в открытый космос состоится с участием двух из четырех членов экипажа Polaris Dawn и будет сосредоточен на проверке безопасности и практичности скафандров, а также специальной конструкции, оснащенной ручками и интерфейсами, предназначенными для облегчения выхода и входа в капсулу.

Ранее OBOZ.UA писал об успешном выводе SpaceX космического корабля с экипажем туристов на Международную космическую станцию. В космос отправились четыре человека, в том числе первый турецкий астронавт.

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