Бесследно исчезли: на картах мира были острова-призраки, сбивавшие с пути корабли

Несмотря на то, что эпоха географических открытий считается давно законченной, карты разных частей мира все еще уточняют и улучшают. В том числе ученые ищут следы клочков суши, которые когда-то изображались на давних картах, а затем исчезли.

Видео дня

Издание IFL Science рассказало о нескольких таких островах-призраках. Они могли уйти под воду по разным причинам или даже никогда не существовали.

Бразиль

Это один из самых известных островов-призраков, который, как считалось, находился у западного берега Ирландии. Его описывали как крошечную, покрытую туманом скалу в Атлантическом океане. Впервые его нанесли на карту в 1325 г., но дальнейшие попытки уточнить его местонахождение оказались тщетными. Поэтому возникла мистическая теория, что Бразиль выныривает всего раз в семь лет и привлекает мореплавателей, но они проходят на своих судах сквозь него, как сквозь туман.

Более предметное описание предполагаемого острова оставил капитан Джон Нисбет. В своих записках он рассказывал, как застрял на Бразиле вместе с командой, и описывал его, как безлюдный замок, где они встретили призрака, рассказавшего им о древней истории острова за щедрым банкетом.

Активнее всего Бразиль искали в 15 веке, когда к нему снарядили сразу несколько экспедиций. Последнюю возглавлял Джон Кебот. Но он доплыл до Северной Америки, так и не наткнувшись на видение. С 1865 года остров перестали отмечать на картах. Скорее всего, в действительности его никогда не существовало.

Антилия

Остров семи городов "находили" в Атлантическом океане к западу от Португалии и Испании, примерно в 200 милях от Азорского архипелага. Самые ранние упоминания о нем относят к первому веку нашей эры.

Сделанная ученым Паоло Тосканелли в 1474 г. карта с обозначением Антилии побудила Христофора Колумба спланировать остановку здесь, когда он совершал свою экспедицию в Индию. Но острова он так и не нашел. В итоге Колумб назвал Антильскими островами архипелаг у побережья Америки.

Поскольку после 1492 г. Северную Атлантику стали чаще исследовать мореплаватели, остров все реже появлялся на новых картах, а его загадки начали ассоциировать с Центральной и Северной Америкой. Последнее появление острова зафиксировано на карте мира Хондиуса в 1631 году.

Бермеха

Впервые крошечный клочок суши у побережья Мексики нанесли на карту в 1539 году. По тогдашним оценкам он имел площадь не более 80 квадратных километров и почву красного цвета. На протяжении 16 и 17 веков Бермеха был неотъемлемой частью карт этого региона. Но с 18 века стал фигурировать на них все реже и в последний раз его обозначили в Географическом атласе Мексиканской республики в 1921 году.

Неожиданно об острове заговорили в 2009 году. Произошло это после дискуссии 1997 года о международных водных территориях в Мексиканском заливе, в ходе которой США и Мексика планировали разделить участок международных вод Ойос-де-Дону. Именно в этом регионе якобы находилась Бермеха. Если бы удалось подтвердить ее существование, это позволило бы Мексике расширить свою морскую границу и предоставило стране право на расположенные здесь нефтяные месторождения. Однако поиски так ни к чему и не привели. В конце концов, страны подписали договор, согласно которому Бермехи не существует. Но в 2009 году поиски возобновились. И снова безуспешно. Так, Мексика проиграла Америке права на 22,5 миллиарда баррелей нефти. Вместо этого возникла теория заговора, согласно которой правительство США якобы уничтожило этот остров намеренно. Впрочем, сделать такое незаметно совершенно невозможно.

Cабль, или же Песчаный остров

Этот кусок суши нанес на свою карту в 1776 году капитан Джеймс Кук. Он "заметил" его у восточного побережья Австралии. Следующие 200 лет Саблm регулярно появлялся на планах местности, а его точные координаты впервые установил экипаж китобойного судна в 1876 году.

Уверенность в существовании острова не покидала географов до конца 20 века. Его даже можно было найти на ранних версиях Google Maps. Финальную точку в дискуссии о существовании Сабли поставили радиолюбители, которые в 2000 году отправились специальной экспедицией искать его, но не нашли ничего.

Впрочем, в 2012 году находившиеся в этом районе капитан Фред Стейн и морской геолог Мария Сетон решили предупредить свою команду о возможных препятствиях в воде. На это, в частности, указывала отметка на Google Maps, которую до этого времени не убрали. Впрочем, их корабль прошел через предполагаемый Сабль без всяких проблем. После этого остров объявили "неоткрытым" и убрали с сервиса онлайн-карт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили глубоко под поверхностью земли вероятное дно древнего океана.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.