Астрономы обнаружили планету с облаками из железа и дождями из жидких рубинов

В космосе обнаружена экзопланета в форме футбольного мяча, известная как WASP-121b. На ней есть атмосфера, а ее окружают металлические облака, состоящие из железа, корунда и титана из которых периодически проливаются рубиновые дожди.

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Как рассказал Stern со ссылкой на исследование ученых Массачусетского технологического института (США), WASP-121b вращается вокруг звезды на расстоянии 850 световых лет от Земли в созвездии Кормы и она в два раза больше нашего Юпитера. WASP-121b совершает оборот всего за 30 часов – чуть больше земных суток.

Планета имеет странную форму, чем-то напоминающую футбольный мяч. Как предполагают ученые – из-за интенсивных гравитационных волн своей родной звезды. Ее одна стороны все время обращена к звезде, на другой стороне – постоянная ночь.

Получив первые данные о планете, астрономы пришли к выводу, что благодаря условиям на ее темной стороне могут существовать облака из железа и корунда - минерала, который служит основой для рубинов и сапфиров.

"Наши данные показывают, что темная сторона WASP-121b достаточно холодна, чтобы там могли конденсироваться облака из паров железа и корунда - минерала, составляющего основу рубинов и сапфиров. Когда такое облако пересекает границу между полушариями, изливается дождь из жидких драгоценных камней", – рассказал один из авторов статьи, научный сотрудник Массачусетского технологического института Томас Микал-Эванс.

Наблюдая за планетой, ученые пришли к выводу, что рано или поздно, она будет разорвана на части из-за приливов,, которым подвергается WASP-121b со стороны своей звезды. Но, похоже, считают специалисты, это произойдет через миллионы лет. Пока же исследователи намерены продолжить наблюдение за необычной планетой.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2022 года американское космическое агентство NASA обнаружило уже 10 новых экзопланет.