Астроном-любитель показал впечатляющее фото туманности 'Темная акула'

В США астроном-любитель Стив Гилл сделал впечатляющее фото туманности "Темная акула". Снимок он получил, используя специальное оборудование.

Изображение было опубликовано в Reddit. Мужчина отметил, что сделал фото, находясь в государственном парке Черри-Спрингс в Пенсильвании.

Для фотографирования астроном использовал тройной рефрактор Meade 115MM и 1,25-дюймовые светофильтры Astronomik RGB Deep Sky.

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Отметим, что размер туманности Акула, включающей меньшие туманности, такие как Темная туманность Линдса 1235 и Ван ден Берг 149 и 150 – около 15 световых лет. Космический объект отдален от Земли на расстоянии в 650 световых лет и находится в созвездии Цефея.

Как сообщал OBOZREVATEL, космический телескоп Hubble сделал фото планетарной туманности Abell 78, что находится на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

Также Hubble сделал фото туманности после взрыва сверхновой звезды.