Археологи нашли инструменты, которым может быть 120 тыс. лет: их использовали для изготовления одежды. Фото

Археологи выяснили, что люди начали использовать одежду примерно 120 тысяч лет назад. На такой вывод их натолкнула находка более 60 костяных инструментов, с помощью которых древние люди изготавливали одежду из кожи и меха.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета штата Аризона, опубликованном в журнале iScience. В пещере Контребандье на Атлантическом побережье Марокко были найдены кости животных, которые оказались не частью пищи, а инструментами для обработки одежды.

Возраст найденных объектов составляет 90–120 тысяч лет. Это самые древние инструменты для снятия шкур с животных, которые наиболее достоверно свидетельствуют об изготовлении одежды представителями Homo sapiens.

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"Примерно 120 тысяч лет назад Homo sapiens начал активно использовать кости для изготовления специализированных инструментов для решения конкретных задач, включая обработку кожи и меха. Эта особенность, вероятно, является базовой для нашего вида, а не появилась после экспансии в Евразию", – заявила доктор Эмили Халлетт из института Макса Планка (Германия).

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