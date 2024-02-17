98 лет назад советский ученый попытался скрестить человека и обезьяну: чем закончился жуткий эксперимент

Почти 100 лет назад В Советском Союзе выделили большие средства на проведение рискованных экспериментов по выведению гибрида человека и обезьяны. Проводил их биолог Илья Иванов.

OBOZ.UA предлагает узнать, как ученому удалось убедить власть СССР дать ему деньги на сомнительный эксперимент, и чем это все закончилось.

Иванов Илья Иванович, родился 20 июля (1 августа) 1870 года в городе Щигры, Курской губернии Российской империи. Окончил Харьковский университет, изучал биологию в Париже и стал известен благодаря успешной работе над искусственным оплодотворением животных. В этой области он работал с 1899 года. Иванов вывел гибриды мыши и крысы, мыши и морской свинки, зебры и осла, антилопы и коровы. Благодаря ему в СССР была выведена порода выносливых лошадей, которые были очень полезны в сельском хозяйстве.

Окрыленный успехами, биолог замахнулся на большее – он предположил, что с помощью искусственного оплодотворения можно создать гибрид человека и обезьяны.

Однако все его достижения не убедили советскую власть предоставить ему средства на сомнительный эксперимент по созданию гибридов человека. Тогда Иванов задействовал другие механизмы и нашел подход к власти, который позволил "продать" идею.

Советская власть была помешана не только коммунизмом, но и на ненависти к церкви и религии. И Илья Иванов умело этим воспользовался. Он заявил, что успешное проведение его эксперимента станет окончательной победой атеистического гуманизма над религией. Это позволит СССР создавать гибриды и контролировать их эволюцию и фактически поставит советскую власть на один уровень с Богом. И "советы" проглотили наживку.

Осенью 1925 года Академия наук СССР выделила Илье Иванову сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов и предоставила разрешение на выезд в Африку, где он планировал создать гибриды. В феврале следующего года биолог отправился в командировку во Французскую Гвинею, а именно в Киндию.

У Иванова был простой план – прибыв в Киндию, он надеялся взять несколько обезьян и заплатить местным женщинам, чтобы те родили детей от животных.

Однако действительность оказалась несколько сложнее. Как выяснилось, в местном фольклоре существовали поверья о том, что обезьяны похищали и насиловали женщин, и если они возвращались, то их подвергали изгнанию. Потому ни одна женщина не согласилась ни за какие деньги на эксперимент ученого.

Но дух Остапа Бендера жил в душе Иванова и он пошел другим путем – анонимно получил сперму от мужчин из своей команды и оплодотворил ею самок шимпанзе. При этом он изрядно наморочился, поскольку шимпанзе трудно найти, трудно поймать иеще труднее удерживать.

Однако ему все же удалось искусственно оплодотворить 13 самок шимпанзе. Но ни одной жизнеспособной беременности добиться не удалось.

Иванов был на грани отчаяния, понимая, что ему нужно будет о чем-то отчитываться перед своими "спонсорами", мечтавшими о том, как свергнуть Бога. И он прибег к очередной афере – под видом гинекологических осмотров оплодотворять женщин спермой шимпанзе. Но французские власти его разоблачили и отправили Иванова домой.

Однако он не остановился. Иванов отправил в Россию 20 самцов шимпанзе, из которых только четыре пережили путешествие. Дома он обратился "ко всем советским женщинам" с призывом послужить науке. И тут ему в очередной раз повезло. Такая желающая нашлась, правда, в единственном экземпляре. В историю она вошла, как "волонтерка Г". Женщина сама написала письмо ученому, в котором сообщила, что ее личная жизнь разрушена, и она не видит смысла в дальнейшем существовании. Потому просит не отказать ей и принять ее для эксперимента.

И этот эксперимент был проведен. Однако он также закончился, как и предыдущие, ничем.

Впоследствии Иванова подвергли политической критике. Во время чистки ученых в 1930 году биолога арестовали и сослали в Казахстан, где он через 2 года умер от кровоизлияния в мозг.

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