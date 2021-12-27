Российского разработчика дронов заподозрили в плагиате моделей с AliExpress

Российскую компанию "Кронштадт", которая специализируется на разработке небольших дронов для обследования стартовых столов космических ракет, заподозрили в копировании моделей с AliExpress. В соответствующем интернет-магазине розничной торговли малого бизнеса Китая нашли несколько таких, видеообзоры на которые в сети появились еще в 2017 году.

Тогда как фирма из РФ свои макеты представила на форуме "Армия-2021" и показала их в соцсетях только в августе 2021-го. На плагиат обратили внимание подписчики и российский блогер Рустем Адагамов в Facebook.

"Как тебе такое, Илон Маск?... "Кронштадт" известен своими тяжелыми беспилотными самолетами, но компания развивается, становясь, по сути, российским центром беспилотья. Поэтому мы расширяем линейку своих продуктов", – говорилось в посте организации в Instagram

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Однако пользователи сети в комментариях начали писать, что компания попалась на плагиате. Один из подписчиков скинул ссылку на летательный аппарат от компании ATOMRC "Дельфин", который можно купить на AliExpress за 5280-11 324 рубля (около $73-154). А также на радиоуправляемый вертолет от Reptile за 4298 рублей (примерно $58) – он разработан как минимум четыре года назад и пользуется большой популярностью у авиамоделистов.

Оказалось, что на оба китайских дрона есть обзоры на YouTube, некоторые из них залиты на видеохостинг еще в 2017 году.

В ответ на это представители компании заявили, мол, все дроны похожи друг на друга. А позже закрыли комментарии в посту и удалили все, что были до этого. Однако пользователи уже успели сделать скриншоты.

"Российская компания "Кронштадт", которая называет себя "лидером национальной беспилотной индустрии", представила на форуме "Армия-2021" свои новейшие разработки: два "комплекса малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для оперативного визуального осмотра". Которые оказались недорогими китайскими игрушками, продающимися на AliExpress. Интересно, что SMMщик компании даже пытался дискутировать с возмущенными комментаторами", – написал блогер Адагамов, показав эти фото.

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