Редакторы "Википедии" ссорятся и судятся: пять фактов о крупнейшей интернет-энциклопедии

В субботу, 15 января "Википедии" исполняется 21 год. Крупнейшая онлайн-энциклопедия была запущена в США в 2001 году, а ее основателями были Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер.

На сегодняшний день "Википедия" считается самым крупным и самым популярным интернет-справочником. Она содержит более 55 миллионов статей и является пятым по популярности сайтом в мире. Одним из главных преимуществ "Википедии" называют возможность получить информацию на родном языке – сайт включает в себя 325 языковых разделов. Пять интересных фактов о "Википедии" – далее в материале OBOZREVATEL.

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1. Название ресурса – "Википедия" – образовано от слов "вики" (гавайское слово, которое обозначает "быстро") и "энциклопедия".

2. Любой человек может редактировать статьи в "Википедии", обязательно указав ссылку на источник. Все внесенные изменения проверяют модераторы.

3. Редакторы "Википедии" ссорятся из-за грамматики и мировоззрения. Более того, однажды житель Беларуси подал судебный иск на редактора из Москвы, который неправильно написал название его страны. Также поводом для споров было написания Kyiv (против Kiev) в английском разделе энциклопедии.

Кроме того, редакторы "Википедии" из России часто допускают ошибки в статьях о событиях в Украине. Аналогичные споры происходят в странах по всему миру. Наибольшее количество споров вызвали статьи о Джордже Буше-младшем, Иисусе Христе, Магомете и проявлении человеческой сексуальности.

4. В Китае "Википедия" заблокирована, как и Google, Facebook и LinkedIn. Местная версия была закрыта для доступа еще в июне 2004 года, а в июне 2015 года власти КНР полностью заблокировали этот ресурс. Такое решение Пекина связывают с годовщиной протестов на Тяньаньмэнь – к подобным событиям власти часто блокируют те или иные сайты.

Тем не менее, сайт "Википедии" является 106-м по популярности в стране, поскольку китайцы посещают его при помощи VPN.

5. Если распечатать украинскую версию "Википедии", получится более 500 томов по 4400 листов каждый. Если же распечатать все версии онлайн-энциклопедии, получится более 24 тысяч томов или более 120 книжных шкафов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская "Википедия" попала в скандал из-за карты, где Крым был обозначен российской территорией. Ошибку допустили в статье "Время в России".