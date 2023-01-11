Разработан летающий небоскреб, свисающий с астероида на орбите Земли: футуристические фото

Архитектурная фирма Clouds AO представила концепт огромного летающего небоскреба Analemma Tower, который с помощью тросов будет прикреплен к астероиду, расположенному на орбите Земли.

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Как пишет The Sun, концепт башни основан на идее космического лифта, который мог бы поднимать людей на орбиту нашей планеты (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По замыслу архитекторов башня Analemma Tower будет состоять из сотен этажей, где будут размещены рестораны, магазины, офисы, сады, квартиры и даже религиозные сооружения. Размер и форма окон будут отличаться в зависимости от высоты с учетом давления и наружной температуры.

Самая высокая точка небоскреба, если он когда-нибудь будет построен, будет находиться на уровне 32 километров над Землей, "проткнув" атмосферу нашей планеты и предлагая невероятные виды открытого космоса.

Нижняя точка небоскреба будет находиться на высоте от 1 до 3,5 км над поверхностью и попасть туда можно будет только с помощью летательных аппаратов.

"Поместив большой астероид на орбиту над Землей, к поверхности можно опустить высокопрочный кабель, на котором можно подвесить сверхвысокую башню. Поскольку башня будет подвешена в воздухе, она может быть построена в любой точке мира и впоследствии доставлена к конечному местоположению", – заявили авторы идеи.

Представляя свой концепт, они планировали построить его над Дубаем, поскольку город зарекомендовал себя быстрым и дешевым строительством небоскребов, а уже разместить его над Нью-Йорком.

Положение здания в небе будет меняться по восьмерке, пролетая над Нью-Йорком, Флоридой и вниз в Южную Америку, а затем возвращаться в точно такое же положение каждый день.

Орбита будет откалибрована таким образом, чтобы башня медленно скользила над Нью-Йорком, предлагая поразительный вид на город в нижней части здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Саудовской Аравии разрабатывали горизонтальный небоскреб для 9 миллионов жителей.

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