Разгоняются до 370 км в час: что известно о дронах Rotem, атакующих цели с точностью до метра. Фото

Израильская компания Israel Aerospace Industries представила свои дроны-камикадзе Rotem. Эти беспилотники способны разогнаться до 370 км/ч.

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При этом они атакуют цели с точностью до 1 м. Об этом пишет BuildingTECH.

Дрон-камикадзе Rotem внешне напоминает обычный гражданский квадрокоптер увеличенных размеров. Он является тактическим барражирующим боеприпасом с системой вертикального взлета и посадки.

Беспилотник имеет дальность действия 10 км, вес 6 кг и может оставаться в воздухе до 30 минут с боеголовкой. Он также может "зависать" в воздухе, что позволяет военным следить за местностью через дневную или ночную камеру.

Rotem можно использовать в любых погодных условиях и в любое время суток. Особенно эффективен этот БПЛА в городских условиях, поскольку позволяет наблюдать и уничтожать цели, спрятанные за зданиями.

Его могут применять как отдельные пехотинцы, так и небольшие армейские подразделения прямо на поле боя. Если оператору не удалось найти подходящую цель, то дрон можно вернуть, заменить аккумулятор и отправить на другую миссию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской "Армии дронов" закончили первую часть обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. За это время подготовку прошли 10 тысяч специалистов.

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