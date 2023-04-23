Раскрыты характеристики новейшего квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro: камера и летные 'умения' стали лучше

Китайская компания DJI за несколько дней представит новый квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro. Его уникальность состоит прежде всего в наличии тройной камеры.

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О разработке сообщили в Twitter компании DJI. Квадрокоптер будет оборудован стандартным модулем разрешением 40 МП, телеобъективом с зумом 56x и сверхширокоугольной камерой.

Официальная презентация новинки состоится 25 апреля. Его стоимость пока не называют, однако несколько недель назад БПЛА появился в одном из китайских магазинов по цене 2020 долларов.

Отметим, что DJI Mavic 3 широко используются ВСУ на фронте. Ранее благодаря одному дрону DJI Mavic 3 за день удалось уничтожить сразу 10 наемников ЧВК "Вагнер". На опубликованном в сети видео видно, как с помощью "Мавика" на окопы, в которых прятались "вагнеровцы", несколько раз сбросили взрывчатку. В результате была полностью уничтожена передовая группа противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже приобретенные аппараты ограничивают в функционале;

– The New York Times сообщило, что Китай помогает России пополнять запасы беспилотников, которые она использует в войне против Украины. С февраля-2022 КНР экспортировала в РФ беспилотники и детали к ним уже более чем на $12 млн.

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