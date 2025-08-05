Потребность в miltech-инфраструктуре: почему без технологических парков масштабирование инноваций в Украине невозможно

Идеализированный образ Кремниевой долины как центра гражданских стартапов — лишь часть истории. На самом деле ее рост в значительной степени обеспечили государственные оборонные заказы. Контракты DARPA, исследования для Пентагона, технопарки вокруг MIT, Стэнфорда, Caltech – все это сформировало техноэкосистему США, из которой появились микросхемы, GPS, интернет и многое другое.

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Как пишет в блоге DOU Day Picnic соучредитель miltech-компании "Генерал Черешня" Ярослав Гришин, в Украине же ситуация обратная: война дала мощный импульс развитию miltech-направления, но институциональная среда для этого до сих пор не создана. Есть специалисты, команды, спрос с фронта — но нет базового условия для масштабирования разработок: инфраструктуры.

Опыт компании "Генерал Черешня"

Компания прошла путь от идеи до боевого дрона всего за несколько месяцев. Но этот процесс был бы еще эффективнее, если бы команда работала не в импровизированных условиях, а в настоящем технопарке — с лабораториями, испытательными полигонами, возможностью быстрого прототипирования.

По мнению Гришина, miltech — это соревнование инженерных школ, скорости внедрения инноваций и качества цепей поставок. Все успешные разработки появляются в среде постоянного обмена идеями, опытом и технологиями. Именно такую экосистему могут обеспечить технопарки.

Сегодня Украина — это полигон в буквальном смысле. Здесь технологии сразу попадают в реальные боевые условия. Западные союзники постепенно признают это и начинают активнее инвестировать в отечественный miltech-сектор, передавать технологии и опыт.

Как работает инфраструктура miltech в мире

В США, Израиле и Южной Корее — странах, живущих в состоянии постоянной войны или угрозы — оборонные технологии стали драйвером развития экономики и инноваций. Все они имеют государственную поддержку технопарков, работающих как на армию, так и на гражданский рынок.

В США кампус MIT тесно интегрирован с сотнями компаний, которые проводят R&D рядом с лабораториями. Стэнфордский технопарк дал старт таким гигантам, как Google, HP, Cisco.

Израиль десятилетиями инвестирует до 30% ВВП в армию, а также создает экономические зоны и технопарки, где разрабатываются инновационные технологии.

Южная Корея, как и Украина, имеет враждебного соседа. Сеул обеспечивает собственную армию почти полностью, в частности беспилотными авиационными и космическими комплексами. Для их разработки создан специализированный центр при DAPA (Агентстве оборонных закупок), который объединяет 14 университетов и ведущие компании, в частности Hanwha Aerospace.

Ключевым во всех этих примерах является активная роль государства: прямые инвестиции, оборонные контракты, налоговые льготы и стратегическое видение.

Что нужно сделать в Украине

Запустить технопарки — начать с базы существующих университетов. В частности, "Генерал Черешня" уже сотрудничает с НаУКМА, помогая развивать бакалаврскую программу "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" на Факультете информатики. Предоставить стимулы для R&D-компаний: доступные кредиты, субсидии на оборудование, льготы на сертификацию продукции двойного назначения, налоговые и таможенные льготы. Интегрировать государство как заказчика: технопарки должны тесно сотрудничать с Минобороны, Минэкономики, Минцифры, Агентством оборонных закупок. Инвестировать в людей: стипендии для студентов инженерных специальностей, привлечение ученых из-за рубежа, поддержка образования. "Генерал Черешня", например, полностью обеспечивает стипендии для студентов профильной бакалаврской программы в НаУКМА. Мыслить системно: технопарк — это не просто здание, а среда, где могут сосуществовать лаборатории, стартапы, инвесторы и производство.

Вывод

Война — трагедия, но одновременно — точка невозврата. Украина получила шанс создать новую индустриальную модель: не восстановление старого, а развитие нового. И если мы хотим быть не просто потребителями технологий, а их разработчиками, то инфраструктура — критически важна, уверяет специалист.

"Сейчас у нас есть уникальный шанс создать новую индустриальную модель для Украины — не восстановление старого, а создание нового. Война сделала нас технически сильнее, но мы должны институционально это закрепить", — делится экспертным мнением Ярослав Гришин.