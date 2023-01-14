Почему нельзя выключать ноутбук кнопкой и как правильно

От правильного выключения ноутбука зависит стабильность работы всей системы. Некоторые пользователи привыкли выключать ноутбук кнопкой питания.

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Эксперты не советуют это делать, ведь таким образом можно повредить устройство. Как правильно выключать ноутбук и почему нельзя использовать кнопку питания, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как правильно выключать ноутбук

Если вы просто выключите ноутбук кнопкой питания, это повлияет на незавершенные сеансы открытых в системе программ. Появится высокий риск повреждения программ и файлов, которые не были закрыты нужным образом.

Повреждения могут быть разными. Выключение ноутбука кнопкой питания будет мешать правильному завершению работы приложений. Это также относится к документам и реестрам.

Внезапное прерывание работы ноутбука может повлиять на жесткий диск. Речь идет о царапинах. При большом количестве царапин диск изнашивается и его придется заменить.

В тяжелых случаях может даже потребоваться переустановка операционной системы. Ноутбук начнет зависать и "глючить".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, обязательно ли выключать из зарядки заряженный ноутбук.

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