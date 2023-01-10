Обязательно ли выключать из розетки заряженный ноутбук: что может произойти

Работая за ноутбуком, пользователи не всегда выключают его из розетки, когда устройство полностью заряжено. Многие привыкли работать, не следя за уровнем заряда батареи.

Видео дня

Очень удобно держать ноутбук постоянно подключенным к источнику питания. Вредит ли непрерывная зарядка системе, разбирался OBOZREVATEL.

Эксперты говорят, что это никак не отразится на работе ноутбука. Когда батарея полностью заряжена, процесс питания автоматически прекращается. Процесс зарядки не будет идти, если в настройках ноутбука вы видите сообщение "батарея полностью заряжена". Как только заряд начнет падать, питание возобновится.

То есть, аккумулятор не заработает хуже, если не выключать ноутбук из розетки. Батарея "изнашивается" со временем, независимо от того, отсоединяли ли вы устройство после полной зарядки или нет.

Однако следует знать несколько важных аспектов, которые могут испортить ноутбук.

Качественная зарядка

Если вы используете некачественное зарядное устройство, непрерывная зарядка может повредить ноутбуку. Речь идет об аккумуляторах неизвестного происхождения. Следует использовать только оригинальные зарядки, соответствующие модели вашего ноутбука.

Изменения в напряжении

Резкие скачки напряжения отрицательно влияют на работу ноутбука. Эксперты рекомендуют установить стабилизатор напряжения. Это поможет при постоянных подключениях ноутбука к сети.

Перегрев

Нельзя ставить ноутбук под прямыми солнечными лучами или в очень жарком месте. Чтобы избежать перегрева, следует также обращать внимание на вентиляцию. Ничто не должно препятствовать нормальному потоку воздуха. Если ноутбук перегревается во время работы, можно купить охладитель.

Конечно, в условиях отключения электроэнергии, лучше держать ноутбук постоянно заряженным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,который повербанк подходит для подзарядки ноутбуков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!