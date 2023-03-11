Почему нельзя набирать пароль к iPhone в публичном месте: WSJ рассказал о новом виде мошенничества

Если вместо Face ID или Touch ID использовать пароль для разблокировки телефона, вы можете стать жертвой мошенников. Это особенно касается тех, кто защищает свой телефон четырехзначным паролем.

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Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal. Журналисты издания узнали о большом количестве зарегистрированных в полиции Нью-Йорке случаев, когда владельцы смартфонов теряли все свои данные, а также тысячи долларов из-за действий мошенников.

Как рассказывается, жертвами мошенников становились люди, которые использовали свой телефон в публичном месте и находились в это время в одиночестве.

Для совершения преступления мошенники не скрывали себя и даже знакомились с жертвами, ведя обычные дружелюбные разговоры о погоде, жизни и прочем. Пока людям казалось, что они нашли нового друга, мошенник следил за тем, чтобы заметить, какой пароль на смартфоне набирает его жертва.

Когда ему удавалось заметить четырехзначный пароль, он продолжал общаться с жертвой, выжидая момент, чтобы незаметно украсть телефон.

Но, как пишет WSJ, основная цель не состоит в том, чтобы украсть смартфон и продать его перекупщику, ведь тогда даже не нужно знать пароль. В планах воров – обчистить жертву полностью.

Имея в руках телефон и пароль для его разблокировки, преступник может сбросить ваш Apple ID, так что функция "Где мой iPhone" просто не будет работать и не позволит вам выследить преступника с помощью другого устройства.

Но прежде чем сбросить Apple ID преступники также попытаются украсть ваши банковские данные, связанные с ним.

Люди, с которыми поговорили журналисты, рассказали, что в первый день потеряли доступ ко всем данным на смартфоне, а затем получали уведомления из банка о том, что с их счетов были сняты тысячи долларов.

Журналисты издания утверждают, что им удалось, зная пароль от чужого iPhone, за считанные минуты лишить владельца доступа к нему через Apple ID. Это происходит благодаря тому, что мошенник может установить новый пароль входа в Apple ID, а система даже не спросит у него старый пароль в качестве подтверждения.

После этого система также предложит ему разлогиниться на всех других устройствах, где был ранее совершен вход. Таким образом, пользователь не сможет отследить свой похищенный телефон через локатор или удаленно стереть данные с него.

Как защититься от воров

Лучше всего использовать Face ID или создать более длинный пароль для разблокировки телефона, который будет сложнее распознать и запомнить во время подглядывания.

Также не стоит слишком часто использовать пароль в общественных местах, когда кто-нибудь может увидеть, как вы его набираете.

Да и в целом, не стоит вводить какие-либо пароли в присутствии малознакомых людей, а, тем более, оставлять гаджет без присмотра.

Ранее OBOZREVATEL о том, какой пароль самый надежный и позволит защитить ваш гаджет от хакеров.

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