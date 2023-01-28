Почему интернет на iPhone работает медленно: названы шесть причин

Во времена соцсетей и зависимости от новостей нет ничего хуже медленного интернета на вашем iPhone. С развитием технологий и мобильных сетей казалось, что о медленном интернете можно забыть, но это не так и многие пользователи iPhone жалуются на медленную передачу данных при использовании мобильного интернета.

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The Gadget Buyer приводит шесть основных причин, по которым интернет на смартфоне работает медленно. К счастью, решить их не так уж сложно.

Почему на iPhone медленный интернет

Чаще всего причиной плохой мобильной связи является не столько сам гаджет, как пользователь, не слишком беспокоящийся о своем смартфоне. На низкую производительность мобильной передачи данных на iPhone могут влиять несколько факторов. Вам следует рассмотреть каждый из них, чтобы устранить проблему с вашим устройством.

Перезагрузите iPhone

Прежде чем прибегать к техническому решению проблемы, следует использовать самый простой способ – перезагрузить iPhone. Ведь на скорость интернета могли повлиять мелкие ошибки, возникшие при работе со смартфоном или технические сбои. Как одно, так и другое может быть решено простой перезагрузкой.

Плохое расположение

Да, мобильные сети разрослись за последние годы и это можно увидеть просто выглянув из окна и посчитав вышки мобильной связи. Но в сети все еще есть бреши, в которых мобильная связь может быть не слишком качественной. Кроме того, если у вас проблемы с мобильным интернетом во время блекаута, не исключено, что сеть просто неспособна обеспечивать тот трафик, который пытаются получить от нее все люди, оставшиеся без стационарного интернета.

В таком случае следует поискать лучшее место для приема мобильной сети. Иногда для этого следует просто выйти в другую комнату, а иногда – прогуляться на улицу.

Кроме того, не удивляйтесь, что у вас есть проблемы с мобильным интернетом, если вы находитесь в туннеле, под мостом или вблизи гор, это может легко привести к блокировке мобильного сигнала.

Выключите режим экономии данных

Если ваш мобильный тарифный план не подразумевает безлимитный интернет, то вы понимаете, насколько важно контролировать использование сети. Именно для этого у iPhone есть режим экономии данных, который экономит мобильный интернет.

Но именно эта настройка иногда является причиной медленного интернета, особенно если вы пытаетесь смотреть видео онлайн.

Чтобы отключить режим экономии данных, выполните следующие действия:

откройте Настройки;

перейдите в Сотовая связь;

выберите Параметры данных;

отключите Экономию данных.

Другие приложения используют много мобильных данных

Каждое приложение, которое использует интернет для работы, требует разного объема данных для надлежащей работы. Некоторые приложения очень экономны, в то время как другие – нет.

Чтобы увидеть, какое из приложений использует больше всего мобильный интернет, откройте Настройки и перейдите к Сотовая связь. Там подгрузится список установленных вами приложений и количество уже потребленного мобильного интернета. После этого определитесь, какое приложение следует закрыть.

Выключите VPN

В последние годы сервисы VPN становятся все более популярными, поскольку позволяют маскировать или изменять свой IP-адрес практически в любой точке мира. Это дает больше конфиденциальности при работе в интернете и позволяет использовать сервисы и приложения, которые могут быть запрещены в вашей стране.

Вместе с тем общеизвестно, что сервисы VPN могут негативно влиять на скорость интернета. Так что, возможно, вы захотите его временно выключить.

Ограничение данных

Существует также вероятность того, что у вас просто истек предусмотренный тарифом лимит интернета. В таком случае некоторые мобильные операторы отключают интернет пользователю, в то время как другие – дают новый платный пакет данных, скорость которого существенно ограничена.

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