Обновления Sense SuperApp: карточку 'Альфа-Банка' впервые можно будет пополнить через Apple Pay

Альфа-Банк Украина представил уникальное обновление, которое порадует пользователей мгновенных оплат через Apple Pay . Такое в Украине впервые. Теперь в Sense SuperApp вы можете пополнить свою карту Альфа-Банка с карты другого украинского банка через Apple Pay всего за несколько кликов. Для этого нужно:

в меню "Продукты" выбрать карту Альфа-Банка, которую хотите пополнить, и нажать "Пополнить", а затем – "Apple Pay";

ввести сумму перевода и нажать на "яблоко";

выбрать в Apple Wallet карту любого украинского банка, с которой хотите осуществить перевод;

подтвердить операцию одноразовым паролем и увидеть свои деньги на выбранной ранее карте Альфа-Банка.

Новый сервис доступен для устройств с iOS.

Напомним, в апреле Альфа-Банк Украина представил большое весеннее обновление Sense SuperApp, единого цифрового банка для любых финансовых задач. В нем стали доступны такие функции, как управление токенами, оформление цифровой кредитки RED с повышенным лимитом для присоединивших Киевстар, подключение услуг Киевстар и управление ими, сбор денег и разделение счета, оплата штрафов ПДД, возможность сгенерировать QR-код для платежей, а также появился новый функционал для предпринимателей.

Обновите Sense SuperApp и попробуйте новые фичи. Или скачайте цифровой банк в Apple Store / Google Play. Также обновленная версия Sense SuperApp доступна в HUAWEI AppGallery.