Обнаружены функции, тайно разряжающие батарею iPhone

Иногда пользователи iPhone замечают, что смартфон начал держать заряд меньше обычного. Причин может быть много, но, по словам экспертов, несколько функций тайно разряжают батарею.

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Если аккумулятор вашего iPhone быстро опускается до низкого разделения, проверьте, не включены ли у вас функции, сажающие батарею. OBOZREVATEL разбирался, что именно следует выключить.

Лишняя вибрация

На iOS 16 появилась виброотдача при наборе текста. Раньше были только характерные звуки щелчков. Даже Apple предостерегает, что вибрация клавиатуры может повлиять на батарею. Время автономной работы смартфона снизится.

Чтобы отключить виброотдачу клавиатуры, зайдите в "Параметры", найдите "Звуки" и выключите "Отзыв клавиатуры".

Экран блокировки

В обновлении iOS 16 поменялся и экран блокировки. Разработчики добавили виджеты и плашки Live Activities. Это, конечно, удобно, но такой функционал влияет на автономность времени работы iPhone .

А дело в том, что через эти виджеты программы работают в фоновом режиме, активно загружая данные и обновление информации (погоды, данные спортивных соревнований и т.п.).

Можно удалить лишние виджеты с главного экрана, выбрав "Настройки" и нажав "—" на каждом из них.

Сигнал интернета и прием сети

Некоторые эксперты говорят, что даже отключенный интернет влияет на автономность. Приложения и системные службы обращаются с запросами, но не получают ответного сигнала. Это тратит батарею. А при наличии интернета обновление идет в обычном режиме.

Плохое качество сети тоже влияет на батарею. Особенно это происходит, когда смартфон ищет сигнал и перескакивает между, например, Edge и 3G.

Геолокация

Геолокацию следует включать тогда, когда она необходима. Постоянно включенные геоданные очень сильно сажают батарею. Чтобы сэкономить заряд, советуют выключить функцию "Важные места", которая просто собирает всю историю перемещений. Зайдите в "Системные службы" и выключите функции, которые вы не пользуетесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли часто подзаряжать смартфон, когда батарея еще не села.

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