Никто не отследит историю поиска: простой трюк, как защитить iPhone

История поисковых запросов в браузере смартфона может многое рассказать о владельце гаджета. Иногда даже слишком много. Поэтому многие пользователи ищут способы, как скрыть историю поиска в телефоне.

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Владельцы iPhone могут воспользоваться хитрым трюком, созданным Google для их безопасности. Как пишет The Sun, этим лайфхаком могут воспользоваться те, кто предпочитает браузер Google Chrome. Речь идет о возможности блокировки вкладок в режиме инкогнито.

В этом режиме Chrome не запоминает ваши действия. Так что вы можете свободно искать подарки для близких, обсуждать деликатные медицинские вопросы или планировать вечеринку-сюрприз – ничего из этого не останется в памяти и не будет иметь последствий в виде соответствующей контекстной рекламы или других. Открываешь вкладку, ищешь все необходимое и закрываешь, не оставляя цифровых отпечатков.

Но иногда нужно, чтобы эти вкладки оставались открытыми. И именно в таком виде их можно заблокировать. Это означает, что любой, кто захочет ими воспользоваться, должен будет разблокировать их с помощью функций Face ID, Touch ID или кода доступа.

Как заблокировать вкладки в режиме инкогнито в Google Chrome для iOS?

Прежде всего, убедитесь, что у вас установлена последняя версия iOS. Для этого выберите "Настройки" - "Основные" - "Обновление ПО". Затем через Apple App Store убедитесь, что вы обновили Google Chrome. Если нет, сделайте это. После этого разблокируйте свой iPhone и откройте Google Chrome.

Получив доступ к браузеру, нажмите главное меню программы – три точки в углу экрана, а затем перейдите в меню настроек (обозначено пиктограммой зубчатого колеса). Нажмите кнопку "Конфиденциальность и безопасность", затем включите "Блокировать вкладки в режиме инкогнито при закрытии Chrome".

Делает ли это посещение сайтов полностью конфиденциальным? Нет. Сайты будут видеть, что вы к ним обращались, а также вашу активность будет фиксировать ваш провайдер. Чтобы избежать этого, лучше воспользоваться VPN – соответствующие программы зашифруют и перенаправят ваш интернет-трафик таким образом, что никто не сможет отследить, какие страницы вы посещали. Это может оказаться полезным, если вы часто подключаетесь к общедоступным сетям Wi-Fi, которые не в состоянии обеспечить вам приличный уровень безопасности и конфиденциальности.

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