Некоторые сайты госорганов уничтожили вручную: раскрыты новые подробности кибератаки на Украину

Масштабная кибератака, которой подверглась Украина, была намного сложнее, чем просто изменение стартовой страницы сайта. Некоторые государственные веб-ресурсы уничтожались вручную.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы спецсвязи и защиты информации. В то же время 95% ресурсов уже возобновили свою работу.

"Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", – отметили в ведомстве.

"Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", – отметили в ведомстве.

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Кроме того, с пятницы 14 января, фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов госвласти.

К рабочей группе, которая должна выявить источник атаки, привлечены международные эксперты.

В то же время в СБУ уточнили, что 95% пострадавших сайтов уже возобновили свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января множество сайтов украинских органов государственной власти подверглись масштабной атаке хакеров. В СБУ заподозрили группы, связанные с российскими спецслужбами. В Офисе президента Украины заявили, что готовы ответить на такие действия.