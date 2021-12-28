NASA обнародовало жуткий звук со спутника Юпитера. Видео

Космический зонд Juno Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) записал звуковую дорожку во время того, как проходил мимо спутника Юпитера – Ганимеда. Звуки представляют собой электрические и магнитные волны, которые были переведены в звуковой ряд.

Как сообщил Science Alert, аудиодорожка была создана на основе данных, собранных прибором Waves. Его главная задача – измерение магнитного поля вокруг Юпитера, чтобы осознать, как оно взаимодействует с газами в атмосфере.

Звуковая дорожка, которую создали во время полета зонда Juno над спутником Юпитера – Ганимедом – длится 50 секунд.

"Этот саундтрек достаточно дикий, чтобы создать впечатление, будто вы вместе с Juno проплываете мимо Ганимеда впервые за более чем два десятилетия", – отметил главный исследователь Juno Скотт Болтон.

Видео дня

Комментируя запись, он обратил внимание на резкий переход к более высоким частотам где-то на середине записи.

"Это был вход в другую область магнитосферы Ганимеда", – объяснил он.

Также для просмотра доступно видео, где Juno пролетел над Ганимедом.

Ганимед – седьмой по расстоянию от Юпитера среди всех его спутников. Это самый большой спутник в Солнечной системе. Свой оборот вокруг Юпитера Ганимед совершает примерно за семь дней. Спутник состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда. По предположениям ученых, в его недрах на глубине около 200 км между слоями льда есть океан жидкой воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, запуск украинского спутника "Січ-2-30" на околоземную орбиту перенесли.