На Android-смартфонах произошел сбой: названа причина

На Android-смартфонах произошел сбой компонента System WebView при использовании приложений. В ряде случаев происходило аварийное завершение программ.

Как пишет The Verge, для исправления неполадки нужно обновить компонент Android System WebView до версии 89.0.4389.105 и Google Chrome до последней версии, доступной в Google Play.

Пользователю необходимо открыть Google Play Store, перейти на Android System WebView и нажать "Обновить". Аналогичные действия нужно повторить для Google Chrome.

"Нам известно о проблеме с WebView, которая приводит к сбою некоторых приложений на Android у пользователей. В настоящее время мы работаем над полной проверкой, и исправление находится в процессе", – говорили ранее в компании Google.

Отметим, что проблемы начались в понедельник, 23 марта, ​​и длились около семи часов. На данный момент проблемы должны уже быть устранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт назвал приложение, которое надо срочно удалить из Android.