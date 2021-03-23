На Android-смартфонах произошел сбой: названа причина

Алексей Титофф Технологии 17:08, 23.03.2021 Обновлено: 17:18, 23.03.2021

На Android-смартфонах произошел сбой компонента System WebView при использовании приложений. В ряде случаев происходило аварийное завершение программ.

Как пишет The Verge, для исправления неполадки нужно обновить компонент Android System WebView до версии 89.0.4389.105 и Google Chrome до последней версии, доступной в Google Play.

Пользователю необходимо открыть Google Play Store, перейти на Android System WebView и нажать "Обновить". Аналогичные действия нужно повторить для Google Chrome.

"Нам известно о проблеме с WebView, которая приводит к сбою некоторых приложений на Android у пользователей. В настоящее время мы работаем над полной проверкой, и исправление находится в процессе", – говорили ранее в компании Google.

Отметим, что проблемы начались в понедельник, 23 марта, ​​и длились около семи часов. На данный момент проблемы должны уже быть устранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт назвал приложение, которое надо срочно удалить из Android.

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