На Android-смартфонах трапився збій: названо причину

Олексій Тітофф Технології 17:08, 23.03.2021 Оновлено: 17:18, 23.03.2021

На Android-смартфонах трапився збій компонента System WebView під час використання додатків. У низці випадків відбувалося аварійне завершення програм.

Як пише The Verge, для виправлення неполадки потрібно оновити компонент Android System WebView до версії 89.0.4389.105 і Google Chrome до останньої версії, доступної в Google Play.

Користувачеві необхідно відкрити Google Play Store, перейти на Android System WebView і натиснути "Оновити". Аналогічні дії потрібно повторити для Google Chrome.

"Нам відомо про проблему з WebView, яка призводить до збою деяких додатків на Android у користувачів. Наразі ми працюємо над повною перевіркою, і виправлення – в процесі", – говорили раніше в компанії Google.

Зазначимо, що проблеми почалися в понеділок, 23 березня, і тривали близько семи годин. На цей момент проблеми вже мали усунути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт назвав додаток, який треба терміново видалити з Android.

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