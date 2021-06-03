Microsoft представит новый Windows: названа дата

Корпорация Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows в четверг, 24 июня.

Генеральный директор Сатья Наделла заявил об одном из самых значительных обновлений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии, сообщает Bloomberg.

Новое ПО предусматривает изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений Windows, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами.

Сначала ПО распространят среди инсайдеров Windows, которые подпишутся на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход нового Windows запланирован на осень 2021 года.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, компания Google встроила в браузер Chrome технологию защиты от хакеров, что не позволит злоумышленникам использовать ошибки безопасности в операционной системе Windows.