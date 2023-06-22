Мертвая звезда готовилась устроить хаос в Солнечной системе, но ученые вовремя одумались

Мощное магнитное поле мертвой звезды WD0810-353, находящейся в 36 световых годах от Земли, заставило ученых считать, что ее останки намерены на огромной скорости пролететь через нашу Солнечную систему. Паники удалось избежать только благодаря более детальному анализу звезды.

Видео дня

Об этом говорится в статье, которая будет опубликована в журнале The Astrophysical Journal. Проведенное повторное исследование выявило, что звезда вполне нормальна и не собирается устраивать землянам потенциально опасное шоу.

По словам Джона Лендстрита из Армахской обсерватории и планетария в Великобритании, который возглавлял команду астрономов, проводивших исследования, ученых на самом деле удивило мощное магнитное поле звезды, которое их и озадачило, заставив неправильно интерпретировать траекторию движения звезды в галактике Млечный Путь.

Несмотря на то, что звезда оказалась не столь сенсационной, сейчас ученые считают, что она все же может быть полезна, поскольку поможет ученым лучше понять, как эволюционируют магнитные поля белых карликов в процессе их охлаждения.

Ученые отмечают, что сама теория о том, что какой-то объект в галактике может повлечь за собой беспорядок в нашей Солнечной системе – вполне реальна. Ведь от остальной галактики нашу систему не защищает ни одно силовое или какое-либо другое поле.

Если же другая заря действительно столкнется с нашей Солнечной системой, это, как отмечают ученые, может привести к разрушительным последствиям.

Сначала считалось, что белый карлик WD0810-353 движется со скоростью 373,7 (232 мили) километров в секунду и в конце концов влетит в нашу Солнечную систему, где столкнется с Облаком Оорта, в котором находятся совокупности небольших ледяных тел, разбрасывая замерзшие обломки во внутреннюю часть Солнечной системы в виде комет. Это, по убеждению ученых, оказало бы значительное влияние на будущее системы. Но это случилось бы только через 29 тысяч лет.

Дальнейшее же исследование выявило, что произошли просчеты в скорости белого карлика. Астрономы Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе в Испании определили, что настоящая скорость звезды абсолютно безумна – более 4200 километров в секунду. Это далеко не так поразительно, как 300 000 км в секунду, с которыми летит свет, но все же.

Белые карлики – это остатки ядер звезд, масса которых меньше примерно в 8 раз за массу Солнца и они часто разлетаются по галактике на большой скорости вследствие неравномерных взрывов; но такой скорости ученые никогда не видели.

Поэтому авторы нового исследования – Ландстрит и его коллеги предположили, что скорость звезды на самом деле фиксируется ошибочно, поскольку мощное магнитное поле искажает спектр белого карлика.

Они провели новое исследование, подтвердившее их подозрения. Удалось установить, что настоящая скорость звезды составляет "всего" около 83 километров в секунду и она вряд ли когда-нибудь столкнется с Облаком Оорта.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что черная дыра в далекой галактике развернулась, направив луч к Земле и озадачила физиков.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.