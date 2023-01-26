Малоизвестный трюк позволит ускорить работу iPhone или iPad: лайфхак с TikTok

В браузере Safari, используемом в гаджетах Apple, работающих на операционной системе iOS, есть функция автоматического закрытия вкладок, позволяющая значительно улушить быстродействие гаджета. Несмотря на то, что настройка доступна всем, о ее существовании мало кто знает.

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О полезной находке рассказала пользовательница TikTok Ambre_skye, специализирующаяся на технических хитростях.

Активация этой настройки означает, что пользователям не придется закрывать вкладки Safari вручную. Как результат – браузер с меньшей вероятностью "пострадает" от накопления открытых вкладок, которые могут замедлять работу вашего устройства и уменьшать время работы от аккумулятора.

Для настройки автоматического закрытия вкладок Safari откройте Параметры и прокрутите вниз, пока не найдете Safari.

Откройте настройки приложения и прокрутите вниз к пункту Закрыть вклады. Откройте этот параметр и выберите, как часто браузер автоматически будет закрывать все открытые вкладки: через день, неделю или месяц.

Ambre_skye утверждает, что для оптимизации работы iPhone или iPad достаточно установить еженедельное автоматическое закрытие вкладок.

Дело в том, что обилие открытых вкладок в браузере может замедлить работу смартфона, поскольку каждая из этих вкладок будет использовать оперативную память гаджета для хранения собственных данных. Это повлияет на производительность смартфона, а также на то, насколько быстро разряжается батарея.

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